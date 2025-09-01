В России ввели период охлаждения по кредитам для защиты заемщиков

Для кредитов и займов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей деньги станут доступны через 4 часа после подписания договора, а для сумм свыше 200 тыс. — через 2 дня

Фото: Артем Дергунов

С 1 сентября в России начал действовать механизм периода охлаждения для потребкредитов и займов. Это нововведение, основанное на поправках к законодательству, направлено на защиту клиентов от оформления кредитов под давлением мошенников. Соответствующий закон опубликовали на сайте правовых актов.

Период охлаждения — это время после подписания кредитного договора, когда банк не перечисляет деньги заемщику, предоставляя возможность подумать. В этот срок клиент может отказаться от займа без начисления процентов.

Для кредитов и займов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей деньги станут доступны лишь через четыре часа после подписания договора, а для сумм свыше 200 тыс. — через два дня. Банк обязан уведомить заемщика о сроках.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Это правило также касается кредитных карт при повышении лимита в указанных пределах. Однако есть исключения: период охлаждения не будет применяться к автокредитам, ипотеке, образовательным кредитам и займам до 50 тыс. рублей, а также в случаях с созаемщиками или поручителями.

Кроме того, с 1 сентября банки обязаны проверять, нет ли «признаков выдачи наличных без добровольного согласия клиента» перед выдачей наличных. Если операция покажется подозрительной, банки могут установить лимит на снятие наличных через банкомат в размере не более 50 тыс. рублей в сутки.

Напомним, что россияне оформили потребкредитов на рекордные 302,6 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина