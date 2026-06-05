Нижнекамск увеличил расходы бюджета почти на 100 млн рублей, внеся изменения в бюджет города

После корректировок дефицит бюджета вырос с 43 млн до 79,9 млн рублей

Фото: Дарья Пинегина

Нижнекамский городской совет внес изменения в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Согласно принятому решению Нижнекамского горсовета, доходы бюджета увеличены с 2,744 млрд до 2,808 млрд рублей, а расходы — с 2,787 млрд до 2,887 млрд рублей, то есть примерно на 100,1 млн рублей.

После корректировок дефицит бюджета вырос с 43 млн до 79,9 млн рублей. Покрывать его планируется за счет изменения остатков средств на счетах бюджета.

Изменения также затронули распределение бюджетных ассигнований по различным направлениям. Значительные объемы финансирования сохраняются в дорожном хозяйстве, жилищно-коммунальной сфере и благоустройстве. На строительство, содержание и ремонт дорог предусмотрено около 211 млн рублей, расходы на ЖКХ превышают 270 млн рублей, а финансирование содержания парков и скверов составляет почти 45 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обновленные параметры бюджета утверждены решением городского совета от 7 мая 2026 года.

Напомним, что правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 37,5 млрд рублей Якутии, Татарстану, Хабаровскому краю, Владимирской, Курганской и Омской областям.



Наталья Жирнова