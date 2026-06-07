Оборот организаций в Татарстане с начала года вырос на 9,9%
Так, оборот обрабатывающих производств составил 1,4 трлн рублей
Оборот всех организаций в Татарстане, учитывая субъекты малого предпринимательства, составил 4,4 трлн рублей по итогам января — апреля 2026 года. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из данных Татарстанстата.
Так, оборот обрабатывающих производств составил 1,4 трлн рублей по итогам первых четырех месяцев текущего года, организаций, занятых в сфере оптовой и розничной торговли, включая ремонт машин и мотоциклов, — 1,2 трлн рублей.
Оборот организаций, связанных с транспортировкой и хранением, составил 221,7 млрд рублей, строительством — 187,4 млрд рублей, а здравоохранением и соцуслугами — 45,9 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что за неделю в Татарстане сильнее всего подорожали картошка и сосиски.
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