Оборот организаций в Татарстане с начала года вырос на 9,9%

Так, оборот обрабатывающих производств составил 1,4 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Оборот всех организаций в Татарстане, учитывая субъекты малого предпринимательства, составил 4,4 трлн рублей по итогам января — апреля 2026 года. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из данных Татарстанстата.

Так, оборот обрабатывающих производств составил 1,4 трлн рублей по итогам первых четырех месяцев текущего года, организаций, занятых в сфере оптовой и розничной торговли, включая ремонт машин и мотоциклов, — 1,2 трлн рублей.

Оборот организаций, связанных с транспортировкой и хранением, составил 221,7 млрд рублей, строительством — 187,4 млрд рублей, а здравоохранением и соцуслугами — 45,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за неделю в Татарстане сильнее всего подорожали картошка и сосиски.

Никита Егоров