Герман Греф заявил о сложной ситуации в экономике России
По его словам, к ключевым проблемам относятся высокая ключевая ставка, повышенная налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика сталкивается с рядом системных ограничений, которые осложняют ее развитие. Об этом он сообщил на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам Грефа, к ключевым проблемам относятся высокая ключевая ставка, повышенная налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Он отметил, что совокупность этих факторов создает сложные условия для экономического роста на фоне снижения спроса.
Греф также обратил внимание на ситуацию на рынке труда, указав на низкий уровень безработицы как на значимый фактор, который, по его мнению, требует корректной оценки с учетом текущих особенностей экономики. Кроме того, он подчеркнул, что при оценке состояния экономики необходимо учитывать динамику инвестиционной активности и темпы роста ВВП.
При этом на том же завтраке вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса могут ускорить развитие российской экономики.
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