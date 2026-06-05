Герман Греф заявил о сложной ситуации в экономике России

По его словам, к ключевым проблемам относятся высокая ключевая ставка, повышенная налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика сталкивается с рядом системных ограничений, которые осложняют ее развитие. Об этом он сообщил на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Грефа, к ключевым проблемам относятся высокая ключевая ставка, повышенная налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Он отметил, что совокупность этих факторов создает сложные условия для экономического роста на фоне снижения спроса.

Реальное время / realnoevremya.ru

Греф также обратил внимание на ситуацию на рынке труда, указав на низкий уровень безработицы как на значимый фактор, который, по его мнению, требует корректной оценки с учетом текущих особенностей экономики. Кроме того, он подчеркнул, что при оценке состояния экономики необходимо учитывать динамику инвестиционной активности и темпы роста ВВП.

При этом на том же завтраке вице-премьер России Александр Новак заявил, что рост эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса могут ускорить развитие российской экономики.



Наталья Жирнова