Объем инвестиций в основной капитал Татарстана составил 341,9 млрд рублей в январе — марте 2026 года

Статистика показывает снижение общего объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

В январе — марте 2026 года в Татарстане объем инвестиций в основной капитал составил 341,9 млрд рублей, что соответствует 82,2% к уровню аналогичного периода 2025 года. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Татарстанстата.

С учетом инвестиций без субъектов малого предпринимательства и вложений, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, объем составил 221,4 млрд рублей, или 68,9% к показателю первого квартала 2025 года.

Основная часть инвестиций пришлась на машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, — 121,6 млрд рублей, что составляет 55% от общего объема. Вложения в здания и сооружения, а также расходы на улучшение земель составили 69,1 млрд рублей, или 31,2%. В жилые здания и помещения направлено 11,6 млрд рублей (5,2%), в объекты интеллектуальной собственности — 7 млрд рублей (3,2%), прочие инвестиции — 12 млрд рублей (5,4%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Статистика также показывает снижение общего объема инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в январе — марте 2025 года он составлял 357,9 млрд рублей.

Ранее КАМАЗ сократил бюджет на инвестиции в 2026 году почти втрое в связи с ростом долгов. Внимание сосредоточено на ремонте оборудования, зданий и сооружений.

Наталья Жирнова