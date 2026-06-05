Российская экономика наткнулась на потолок: банки видят выход в росте эффективности, а не в найме

Российская экономика практически исчерпала резервы для роста за счет простого увеличения числа работников и загрузки заводов

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Российская экономика практически исчерпала резервы для роста за счет простого увеличения числа работников и загрузки заводов. К такому выводу все чаще приходят в банковском секторе, оценивая перспективы деловой активности. Чтобы расти дальше и при этом не провоцировать скачок цен, бизнесу и государству придется сделать ставку на интенсивное развитие — то есть учиться получать больше отдачи от уже имеющихся ресурсов.

С таким заявлением в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) выступил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он пояснил, что прежняя модель, когда экономика росла за счет вовлечения свободных людей и простаивающих станков, себя исчерпала. «Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растет загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов — особенно трудовых — достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путем: через рост производительности труда и общую отдачу от факторов производства», — объяснил он. По словам Пьянова, именно интенсивный сценарий с меньшей вероятностью приведет к перегреву экономики.

Финансист выделил четыре ключевых источника такой эффективности. Во-первых, это мобильность кадров и переток работников в более производительные секторы и регионы — здесь помогут меры поддержки межрегиональной миграции. Во-вторых, развитие цифровых платформ, которые упрощают поиск работы и повышают гибкость рынка труда. В-третьих, технологичные инвестиции: реальные вложения бизнеса в оборудование с 2021 года выросли более чем на четверть, а ввод новых высокотехнологичных линий способен подтолкнуть производительность вверх. Наконец, внедрение искусственного интеллекта и роботизация, особенно в отраслях, где эффективность труда пока остается низкой.

Главный «камень преткновения», по оценке экспертов, — это текущие темпы роста производительности. Как подсчитало Минэкономразвития, по итогам 2025 года показатель вырос лишь на 0,7% в годовом выражении. Без заметного ускорения этой динамики интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием, дал понять первый зампред ВТБ.