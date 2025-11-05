«Я считаю, это сговор!»: фермеры жалуются на проблему сбыта продукции

Низкие закупочные цены вынуждают аграриев пускать дойных коров под нож и отказываться от посева зерновых

Фото: Реальное время

Урожай зерновых в России на 10% выше прошлогоднего, по прогнозу он составит 135 млн тонн, из которых более половины — это пшеница. В Татарстане же недосчитались около 300 тысяч тонн продукции из-за дождей, а из-за низких цен на зерно аграрии стали сокращать посевы в пользу других культур. На проблему сбыта продукции жалуются еще многие фермеры, например занятые в животноводстве или птицеводстве. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Зерновые культуры нынче никому не нужны»

Николай Скоков — потомственный фермер из Новошешминского района, семья которого много лет занимается земледелием и животноводством. Но сейчас, по словам главы КФХ, хозяйство испытывает большие сложности со сбытом продукции:

— Зерновые культуры нынче никому не нужны — ни ячмень, ни пшеница. Подсолнечник, рапс еще можно продать, а эти зерновые культуры — вообще никак. По 8—10 рублей за килограмм с НДС предлагают — и всё, потолок. Поэтому все, кто выращивал зерновые, сокращают их площади, и я тоже. Мы под эти культуры минимум половину земель отводили, примерно 1,5 тысячи га. И что теперь сеять на этих полях — не знаем, — признался он.

Николай Скоков — потомственный фермер из Новошешминского района, семья которого много лет занимается земледелием и животноводством. Реальное время / realnoevremya.ru

Такая ситуация наблюдается последние два-три года, сообщил Скоков. Закупочная цена на зерно остается на уровне десятилетней давности, а затраты на его выращивание многократно возросли. «Выросли цены на ГСМ: литр дизтоплива на заправке уже 80 рублей стоит. Если мы брали на нефтебазе по 55, то сегодня там 71,4 рубля за литр, то есть в течение месяца на 16,5 рубля подняли цену. Почему дизтопливо так подорожало, я понять не могу. Говорят, заводы встали на капремонт. Но в Белоруссии и Казахстане в 1,5—2 раза дешевле дизтопливо из нашей нефти. И почему у нас оно все время дорожает весной или осенью, когда посевная или уборочная — это больше всего раздражает! 95-й бензин стоит дешевле», — посетовал фермер.

Урожай в этом году у татарстанских аграриев, по его словам, «уродился баснословный, просто не знаем, куда его деть». Как и многие другие, кто выращивает зерновые, Николай Скоков решил придержать продукцию, не продавать сейчас, а дождаться лучших цен: «А будут ли они, эти цены? Хранить есть где, но жить надо сегодня. Зерно в любом случае придется продавать хоть за какие-то деньги, чтобы выживать. Но продать его сегодня ниже себестоимости — просто приведет к тому, что все мы банкротами будем. Сегодня — одни, завтра — другие».

Урожай в этом году у татарстанских аграриев, по его словам, «уродился баснословный, просто не знаем, куда его деть». Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

«Не может одна маленькая Белоруссия всю Россию накормить!»

Такая же проблема низких закупочных цен, по его словам, волнует и животноводов. Если в прошлом году в это время производители молока сдавали его по цене в 45 рублей за литр, то сейчас им предлагают не более 32—35 рублей. «Хотя обычно осенью, когда корова уже меньше молока дает, цена на него поднимается. А нам говорят, что это все из-за того, что из Белоруссии завезли много молочной продукции, они нам цену сбивают. Но я считаю, не может одна маленькая Белоруссия всю Россию накормить, это какой-то сговор!»— убежден Скоков.

Если бы и розничные цены в торговых сетях были низкими, тогда бы поверил, что молока у нас действительно много, говорит Николай Скоков. Но на прилавках стоимость продукта не падает, наоборот, растет. «Почему у фермеров 35 рублей молоко, а в сетях — 120», — указал он, добавив, что вынужден сдавать продукцию перекупщикам, которые, собирая молоко по деревням, зарабатывают куда больше, чем его производители.

Если бы и розничные цены в торговых сетях были низкими, тогда бы поверил, что молока у нас действительно много, говорит Николай Скоков. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Татарстанским главам хозяйств в этой ситуации рекомендуют объединяться в сельхозкооперативы и сдавать продукцию сразу большими партиями на молокозаводы. Но опыт менделеевского фермера Эльдара Махмудова показал, что это не всегда может решить проблему. Его семейная ферма много лет поставляет продукцию на сельхозярмарки, а недавно начала сдавать молоко напрямую переработчику. Правда, все равно по низкой стоимости, сообщил глава КФХ:

— Переработчики тоже принимают всего за 33,5 рубля без НДС, а с ним — 36,8. Вот я в Елабугу сейчас напрямую на завод сдаю. Они там делают надбавку за жир, белок, где-то 40—41 рубль выходит за литр, но это максимум. Мы в этом году были в Москве на съезде фермеров, и там один из региона выступал. Считает, что половину суммы от стоимости молока на полке должен получать производитель, около 30% — переработчик, а 20% — магазин. Но у нас же этого нет, никому нет дела до сельского хозяйства, — эмоционально заметил он.

Семейная ферма Эльдара Махмудова много лет поставляет молоко на сельхозярмарки, а недавно начала сдавать его напрямую переработчику. взято с сайта Минсельхоза РТ

«Фермеров душат ценами»

В свою очередь председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров видит корень проблемы не столько в возросших затратах фермеров, сколько именно в том, что им приходится работать через посредников — сборщиков: «Иногда молоко от крестьян проходит через третьи руки, и каждый из посредников хочет снять с него сливки, поэтому производителю мало что остается». По его словам, в объединение регулярно приходят жалобы, но иногда проблему невозможно решить — нельзя заставить сборщика платить высокую цену за молоко, за которым надо далеко ехать. Поэтому Байтемиров и призывает сельчан создавать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые могли бы сами собирать молоко.

— Ну объединимся мы в кооперативы, и куда мы со своей молочной продукцией? В какую-то сеть попадем, нет? Я с кооператорами не общался, не знаю, как эта система работает. Но даже в этом случае, пусть даже 50 или 60 рублей будет молоко, в магазине же оно не 70—80 рублей стоит, а 120, если это более или менее нормальное молоко, а не разбодяженное. Почему сети никто не контролирует, а нашу продукцию — все? Вот в чем загвоздка. Фермеров душат этими ценами. Кто-то же на нашу продукцию устанавливает цену и не дает ее выше поднять, — отметил Николай Скоков.

Фермеров призывают создавать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые могли бы сами собирать молоко. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сомневается в успехе кооперации сельчан и Махмудов: «Нет, конечно. Вот ведь они всего 50 копеек добавили за молоко. Сказали, из Белоруссии опять пошло. В позапрошлом году я был на обучении по кооперативам в Зеленодольском районе, там выступал антикоррупционный комитет: вот, мол, фермер документы подделал, субсидии вернул. В самом конце я встал, говорю: «Да, фермеры во всем виноваты», а тогда тоже было обрушение цен. Говорю: «За месяц цена упала в 2 раза. Где мои деньги?» — задал им вопрос. Вы же, как государство, должны регулировать цены на социальные продукты: хлеб, молоко, яйца».

По словам Николая Скокова, он уже два года как избавился от дойного стада, поскольку в условиях низких закупочных цен на молоко оно приносило лишь убытки. Сейчас фермер занимается мясным животноводством, хотя и там конечная цена на прилавке в разы выше той, по которой он продает откормленных бычков живым весом.

«Кооператив — реальный способ вернуть часть прибыли производителю»

Еще один владелец агробизнеса из Лаишевского района, гендиректор ООО «Helix Group» Рамиль Галимзянов, отвечая на вопрос о том, какой выход можно предложить татарстанским фермерам, подчеркнул, что важно помнить: сельское хозяйство сегодня — это тоже предпринимательство.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главное, по его словам, — это меньше зависеть от перекупщиков и добавить себе «точек сбыта». Для этого он предлагает:

продавать напрямую: фермерские ярмарки, магазины при хозяйстве, доставка по подписке, интернет-площадки;

делать простую переработку: молоко — в сыр, творог, мясо — в полуфабрикаты, зерно — в муку, так маржа выше;

договариваться с местными сетями, кафе, столовыми, школами и детсадами о регулярных поставках;

попробовать коллективную логистику и холодные склады, чтобы не сбывать «с колес» по любой цене.

Бизнесмен считает, что объединение в кооперативы все же неплохая идея для фермеров.

— Кооператив позволяет собрать объемы, снижать закупочные цены на корма/семена/ГСМ, делить логистику, покупать технику вместе и вести переговоры с сетями на равных. Вместе легче открыть мини-цех переработки и стабильнее работать круглый год. Это реальный способ вернуть часть прибыли производителю, — уверен Галимзянов.

Кооператив позволяет собрать объемы, снижать закупочные цены на корма/семена/ГСМ, делить логистику, покупать технику вместе и вести переговоры с сетями на равных, считает Галимзянов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Почему же главы ЛПХ и КФХ не спешат в кооперативы? «Чаще всего мешают недоверие и страх потерять контроль. Плюс есть бюрократия, вопросы с бухгалтерией и управлением, нехватка людей, кто возьмет на себя менеджмент. Помогают пилотные «прозрачные» кооперативы с понятными правилами, независимым учетом и регулярной отчетностью», — считает собеседник издания.

Ранее раис Татарстана в своем послании Госсовету РТ также отмечал важность внедрения кооперативов на селе. По его словам, источником дохода для десятков тысяч семей, опорой деревень и сел являются личные подворья. Поэтому в этом году увеличена их поддержка из бюджета республики до 700 млн рублей. «Важно продолжить работу по поддержке инициативных людей в реализации их проектов, повышению деловой активности сельчан, а также дальнейшему развитию сельскохозяйственной кооперации. Принято решение о ежегодном выделении 200 млн рублей на поддержку кооперативов», — подчеркивал Рустам Минниханов.

Ранее раис Татарстана в своем послании Госсовету РТ также отмечал важность внедрения кооперативов на селе. Пресс-служба раиса Республики Татарстан

В качестве других инструментов, которые тоже могут помочь сельчанам сбывать свою продукцию, Рамиль Галимзянов привел еще несколько рекомендаций. К примеру, создать региональные бренды («фермерское из Татарстана») и единый знак качества. Попросить точечную поддержку: субсидии на логистику, ярмарки, продвижение на маркетплейсах. Учиться маркетингу: фото/описания, упаковка, работа с отзывами, сезонные наборы. Делать предзаказы и подписки для постоянных клиентов (например, «молочная корзина на месяц»). Совмещать каналы: ярмарка + онлайн-витрина + рестораны/столовые + соцобъекты.

— Коротко: чем короче цепочка «фермер — покупатель», тем выше цена для производителя. Кооперация, базовая переработка и прямые продажи — три самых действенных шага, — считает он.

«Очень многие требования избыточные»

Но аграрии указывают и на другие аспекты, которые существенно сдерживают ведение бизнеса на селе. Например, по мнению Николая Скокова, засилье всевозможных новых требований сильно ограничивает фермеров: «Обязали продавать все через ФГИС «Зерно». Простому фермеру землей с тракторами заниматься или вот с этими документами возиться, чтобы сдать свою продукцию? Ладно, ветеринарная справка, но там еще закон о навозе, «Меркурий», чипирование, и все вести в программах: дойные стада — в одной, мясной скот — в другой. У Россельхознадзора свои требования. Знаете, сколько их? Если все выполнять, вы не будете держать скот. А штрафы такие, что никто не хочет связываться. Очень многие требования к сельхозпроизводителям неприемлемые и избыточные. Как нам работать? Сельхозпродукция ничего не стоит, а требований — вагон».

«Обязали продавать все через ФГИС «Зерно». Простому фермеру землей с тракторами заниматься или вот с этими документами возиться», — сетует Скоков. Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

Какие бы меры господдержки для ЛПХ и КФХ ни принимали на фоне такого административного барьера, бумажной волокиты, это проблему развития села не решит, считает Скоков: «Возьмет фермер грант, 5 лет промучается, одному штраф заплатит, второму, третьему, а следующий грант уже брать не будет, поверьте мне. Государство с одной стороны дает — «возьмите, развивайтесь», а с другой стороны бьет по голове».

Согласен с коллегой и Эльдар Махмудов: «Я на каждом совещании говорю: сделайте цену на литр молока как на литр солярки и на килограмм зерна как на килограмм удобрений. И тогда нам ваши субсидии даже не нужны будут! Помню, как Назип Накипович Хазипов говорил: «А вы не давайте молзаводу». И как мне быть, сегодня не дам, а завтра у меня молоко скиснет». Поэтому единственный выход из ситуации, на его взгляд, — это необходимость регулирования не только розничных цен на социальные продукты, но и закупочной стоимости сырья для них.