Минфин РФ: «Срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря»

О переносе сроков с сентября на декабрь ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак

Срок введения технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств перенесен с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России, уточнив, что соответствующие изменения подготовлены правительством.

— В связи с предложениями отраслевых объединений срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря 2026 г., — сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает указанные корректировки.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что о переносе сроков с сентября на декабрь ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Шпак подчеркнул, что институт технологического сбора станет источником инвестиций в развитие отрасли. Кроме того, по его мнению, новая мера позволит эффективнее балансировать спрос и предложение на электронную продукцию на внутреннем рынке.



Наталья Жирнова