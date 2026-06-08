Минфин РФ: «Срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря»
О переносе сроков с сентября на декабрь ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак
Срок введения технологического сбора с производителей и импортеров отдельных видов радиоэлектронных устройств перенесен с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России, уточнив, что соответствующие изменения подготовлены правительством.
— В связи с предложениями отраслевых объединений срок начала взимания технологического сбора переносится на 1 декабря 2026 г., — сказано в сообщении министерства.
Уточняется, что правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает указанные корректировки.
Напомним, что о переносе сроков с сентября на декабрь ранее сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Шпак подчеркнул, что институт технологического сбора станет источником инвестиций в развитие отрасли. Кроме того, по его мнению, новая мера позволит эффективнее балансировать спрос и предложение на электронную продукцию на внутреннем рынке.
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