Минниханов принял участие в собрании Ассоциации инновационных регионов России
Ассоциация инновационных регионов России объединяет 20 субъектов страны
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в общем собрании членов Ассоциации инновационных регионов России, которое традиционно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба раиса РТ.
На заседании были рассмотрены такие вопросы, как формирование нового состава Совета АИРР, утверждение годового отчета и согласование календарного плана работы ассоциации.
Ассоциация инновационных регионов России объединяет 20 субъектов страны, среди которых Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также ряд краев и областей, включая Новосибирскую, Самарскую, Калужскую и Нижегородскую.
Деятельность АИРР направлена на развитие инновационной инфраструктуры регионов, привлечение финансирования, поддержку совместных научно-технических и образовательных проектов, а также обмен лучшими практиками.
Ранее Татарстан наравне с Москвой стал первым в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Впервые список возглавили два региона. Презентация результатов традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума.
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