Банк России выпустил памятную 10-рублевую монету «Чувашская Республика»

Монета круглая, диаметром 27 миллиметров, комбинированной конструкции и состоит из диска и внешнего кольца

Банк России с 5 июня вводит в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную Чувашии, из серии «Российская Федерация». Монета выполнена из недрагоценных металлов и имеет каталожный номер 5714-0116.

Монета круглая, диаметром 27 миллиметров, комбинированной конструкции и состоит из диска и внешнего кольца. Боковая поверхность рифленая, с повторяющейся надписью «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», разделенной звездочками.

На лицевой стороне на кольце размещены надписи «Банк России» и «2026», а также изображения ветвей лавра и дуба. В центре диска указан номинал «10 рублей» и расположен защитный элемент в виде скрытого изображения числа и обозначения рубля. На монете также присутствует товарный знак Московского монетного двора.

Напомним, что ранее ЦБ изобразил Дворец земледельцев в Казани на новой купюре в 1 тыс. рублей, а на лицевой стороне купюры поместили изображение Нижегородского кремля. О том, что еще изобразили на новой тысяче, когда ее пустят в обращение и для чего обновляли купюру, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова