Банки обновят рекорд прибыли не раньше 2027 года, считают в ВТБ

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6–3,9 трлн рублей, в 2027-м — до 4,1 трлн

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Российские банки могут заработать рекордную прибыль уже в 2027–2028 годах — такой прогноз дал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Предыдущий максимум был в 2024 году — тогда сектор получил 3,8 трлн рублей чистой прибыли.

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6–3,9 трлн рублей, в 2027-м — до 4,1 трлн. Дальше показатель будет расти. «Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027–2028 годах», — сказал топ-менеджер.

Он также напомнил, что сам ВТБ планирует заработать больше 600 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2026-го. Это не окончательная цифра: цель могут повысить по результатам первого полугодия.