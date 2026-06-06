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Экономика

На ПМЭФ-2026 заключили 1 084 соглашения на 6,6 трлн рублей

13:05, 06.06.2026

В прошлом году на форуме подписали 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей

На ПМЭФ-2026 заключили 1 084 соглашения на 6,6 трлн рублей
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме заключили 1 084 соглашения на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В форуме приняли участие представители из 142 стран мира. По словам Кобякова, западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию, пишет ТАСС.

Татарстан в рамках ПМЭФ-2026 подписал соглашения о сотрудничестве в том числе с «Дом.РФ», Федерацией тяжелой атлетики, «Роскосмосом».

В прошлом году на форуме подписали 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей.

Денис Петров

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Экономика

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