На ПМЭФ-2026 заключили 1 084 соглашения на 6,6 трлн рублей

В прошлом году на форуме подписали 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме заключили 1 084 соглашения на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В форуме приняли участие представители из 142 стран мира. По словам Кобякова, западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию, пишет ТАСС.



Татарстан в рамках ПМЭФ-2026 подписал соглашения о сотрудничестве в том числе с «Дом.РФ», Федерацией тяжелой атлетики, «Роскосмосом».

В прошлом году на форуме подписали 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей.

Денис Петров