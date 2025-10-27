Казанский ресторан Тимура Ланского «Чайхона №1» может закрыться?

Здание в парке Горького продается за полмиллиарда рублей, бизнес предлагают оставить на отдельных условиях или выселить

Фото: Артем Дергунов

За 550 миллионов рублей выставлено на продажу трехэтажное здание ресторана «Чайхона №1» в парке Горького — в центре столицы Татарстана, и вместе с ним — сам бизнес. Как сообщил «Реальному времени» представитель продавца, бизнес можно приобрести, сохранив на отдельных условиях раскрученный бренд Тимура Ланского. Продажа может состояться, а покупатель — счесть целесообразным провести реконцепцию объекта, и тогда сеть ресторанов уйдет из Казани. О перспективах сделки, особенностях и возможностях использования объекта недвижимости и сохранения бренда — в материале «Реального времени».

Купить все за полмиллиарда или снять часть за 1,34 млн в месяц

В центре Казани, в парке им. Горького, на продажу выставлено здание «Чайхоны №1». Вместе с ним к покупателю перейдет и право долгосрочной аренды земельного участка — до 2072 года. Стоимость объекта недвижимости — 550 млн рублей.

На продажу выставлено здание «Чайхоны №1» в центре Казани — в парке Горького. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Издание связалось с представителем продавца, и он подтвердил продажу, уточнив, что объект предлагается к покупке как готовый бизнес, но она возможна и в отрыве от бизнеса ресторана.

— Новый владелец вправе оставить ресторан, — рассказал гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров. — Бренд можно оставить, обсудив особые условия сотрудничества с новым собственником. Но я бы не исключал разумный реконцепт этого здания. Сейчас мы рассматриваем его также в качестве помещений свободного назначения: местоположение подсказывает создать там гибкое пространство, поделив его на зоны — с офисами, возможно, с фитнес-зонами, спа-салоном и частично — с общепитом на площадях первого этажа.

По его словам, реконцепция объекта потребует минимальных затрат: поскольку ремонт в здании свежий и качественный, достаточно будет сменить мебель и оформление.

Объект предлагается к покупке как готовый бизнес, но она возможна и в отрыве от бизнеса ресторана. скриншот сайта Авито

Днем раньше сообщения о продаже здания «Чайхоны №1» появилось объявление о сдаче в этом здании в аренду площадей — пространство под ресторанный бизнес площадью 745 кв. м выставили по ставке 1 800 руб./кв. м в месяц при условии залога в сумме 1,34 млн. Это готовое решение «заходи и работай», которое не требует инвестиций в оборудование, здесь дизайнерский интерьер и профессиональная кухня, указал арендодатель.

«Существующий формат профессиональным игрокам не интересен»

— «Чайхона №1» — уже второй оператор, который заходит в это здание, — заметил гендиректор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев, отвечая на вопрос «Реального времени» о перспективности ресторанного бизнеса в этой локации. — Ресторан «халяль» — хорошее решение для нашего региона с точки зрения маркетинга, у него достаточно парковочных мест, трафик там достаточно высокий, а формат «Чайхоны №1» востребован круглогодично.

Но он отметил, что ни один опытный оператор, имеющий какую-то сеть, не зайдет в это помещение в том виде, в каком оно находится, потому что «у каждого профессионального игрока этого рынка имеются определенные четкие брендбуки, регламенты размещения посадочных мест, мебели, кухонных зон и так далее». На его взгляд, если туда зайдет новый игрок на те же самые условия и на то же имущество, что называется, малой кровью, то этот проект, скорее всего, долго не проживет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Существующий формат профессиональным игрокам не интересен, считает Шайхиев, но в целом он характеризует здание в парке как универсальное — такое, которое можно использовать по-разному. Однако размещение там, например, фитнес-центра он считает неперспективным — локация несколько не та. Тогда как общепит представляется эксперту оптимальным решением.

Владимир Шайхиев отметил, что для тех, кто не планирует покупать весь объект, а брать площади в аренду, придется исходить из того, что маржинальность бизнеса должна быть «колоссальной». С другой стороны, открыть там, например, «демократичную» в плане цен столовую было бы неправильным решением, поскольку в парке Горького нет необходимого для ее успешного функционирования трафика.

«Надо работать 500 лет, чтобы окупить стоимость»

— Причины продажи «Чайхоны №1» мне неясны, потому что объект летом очень популярный, очень рентабельный, очень любимый гостями города, — говорит ресторатор Нурислам Шарифулин, открывший в Казани такие проекты, как чайхана P.love, Love.Ashe, У.Love, TANTO, Cream Сoffee. — С точки зрения локации и бизнес-модели там все работает прекрасно. Могу только предположить, что владельцы, возможно, планируют вкладываться в какие-то другие проекты.

«Причины продажи «Чайхоны №1» мне не ясны, потому что объект летом очень популярный». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Шарифулин отметил, что в Татарстане сложился очень благоприятный рынок для ведения ресторанного бизнеса, но в свете сегодняшней финансовой ситуации в стране в целом конъюнктура этого рынка благоприятна не для всех игроков: на рентабельности объектов общепита сказываются налоговые реформы и падение потребительского спроса. Но в этом он видит и положительную сторону:

— Все это уменьшает маржинальность предприятий, но в то же время очистит рынок. Выживут только эффективные предприятия, которые обеспечивают действительно хорошее качество, кормят хорошо, вкусно, недорого, быстро, качественно и профессионально.

На вопрос, не заинтересовало ли основателя известных сетей предложение о покупке объекта в удачной, с его точки зрения, локации для развития собственного бизнеса, Нурислам Шарифулин ответил, что «был бы суперсчастливым человеком, если бы удалось его забрать, но, увидев ценник на это помещение, понял, что мы будем работать всей компанией лет 500, чтобы окупить стоимость инвестиций», и назвал запрашиваемую продавцом сумму неподъемной. При этом, добавил он, его компания могла бы взять это помещение в аренду.

Убыточный бизнес и загадочный владелец

Ресторан под брендом федеральной сети Тимура Ланского «Чайхона №1» открылся в парке Горького в июне 2021 года. В Казани также работают два ресторана бывших компаньонов Ланского по этому бренду — братьев Васильчуков: Vasilchuki Chaihona №1. Они расположены на ул. Московской и проспекте Победы (в «Меге»).

Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», в здании по адресу ул. Ершова, 7г ведет бизнес арендатор — казанское ООО «Семейный дворик», принадлежащее казанскому предпринимателю Ильнару Сафееву. До 2023 года это предприятие было прибыльным: выручка дошла до 188,3 млн рублей, чистая прибыль составила 12,3 млн. Но по итогам 2024-го бизнес «просел»: при выручке в 219,2 млн рублей себестоимость продаж составила 231 млн, а чистый убыток — 21,9 млн.

По данным того же сервиса, актуальным на ноябрь 2021 года, «Семейный дворик» арендует здание в парке Горького у собственника — ООО «Парк», которым руководит единственный его бенефициар — Ильмира Рафисовна Султанова.

Ее имя, отчество и фамилия полностью совпадают с ФИО первого заместителя генерального директора городского Департамента продовольствия и социального питания. В 2022 году ее наградили почетной грамотой Казани, а в 2023-м она стала обладательницей медали «За доблестный труд» — указ о ее награждении подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Имя, отчество и фамилия владелицы ООО «Парк», которой принадлежит здание ресторана в парке Горького, полностью совпадают с ФИО первого заместителя генерального директора городского Департамента продовольствия и социального питания. взято с сайта kzn.ru

Оперативно уточнить отношение замруководителя Департамента продовольствия и социального питания Казани к ООО «Парк» и земельному участку в парке Горького «Реальному времени» не удалось. Но издание направило Ильмире Султановой запрос на адрес организации и готово опубликовать ответ по получении.