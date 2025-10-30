Спад на рынке алкоголя эксперты связали с перепроизводством и ростом цен

В Татарстане ситуация несколько отличается: выпуск горячительного по ряду позиций вырос

Фото: Реальное время

На фоне существенного падения выпуска алкогольной продукции в России по итогам девяти месяцев года Татарстан, напротив, продемонстрировал рост производства. В республике выпустили 8,5 млн декалитров алкоголя (+2,2%), на четверть нарастив выпуск ликеро-водочных изделий — 1,04 млн, и в целом спиртных напитков свыше 9 градусов — 8,5 млн (+2,6%). Но по продажам регион оказался в общем тренде по стране, допустив снижение до 4,05 млн дал (-9%). Эксперты связывают спад с избыточным прошлогодним производством и новым ростом цен, подробнее — в материале «Реального времени».

В России стали меньше выпускать водку с коньяком и больше шампанского

В этом году на российском алкогольном рынке наблюдается спад производства: в январе — сентябре выпустили 120,8 млн декалитров продукции, или на 10% меньше, чем годом ранее. Объемы выпуска сокращаются и по ряду ключевых позиций, таких как водка — 52,4 млн дал (-6,4%), коньяк — 5,7 млн (-20,6), спиртные напитки свыше 9 градусов — 78,4 млн (-4,4%), следует из отчета Росалкогольтабакконтроля.

Существенно меньше выпустили этилового спирта в целом — 55,1 млн дал (-11,5%). А по плодовым винам производство вообще упало: в 4,5 раза, до 942 тыс. дал, — плодовая алкогольная продукция (ПАП), и в 5,4 раза, до 219 тыс. дал, — плодовые алкогольные напитки (ПАН). Так они теперь называются, поскольку с прошлого года вином в России можно считать лишь то, что произвели из винограда. Выпуск слабоалкогольной продукции ниже 9 градусов также просел в 8,2 раза, до 1,13 млн дал.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Больше прошлогодних объемов произвели лишь в некоторых категориях алкоголя. К примеру, ликеро-водочных изделий выпустили 13,4 млн дал (+9,4%), винодельческой продукции — 40,1 млн (+10,4%), шампанского — 12,2 млн (+9,6%), вина виноградного — 26,8 млн (+11,6%), вина ликерного — 982 тыс. (+9,7%). Вырос и выпуск виноматериала, то есть вина, не разлитого в потребительскую тару для продажи населению, — до 122,1 млн дал (+3,5%). Что касается вина наливом, произведенного не на месте выращивания винограда, а из закупленного виноматериала, его объемы производства, напротив, снизились до 41 млн дал (-36%).

В Татарстане сделали ставку на ликеро-водочные изделия

В республике ситуация несколько отличается. Общего спада в производстве алкоголя у нас не произошло, напротив, наметился рост — 8,5 млн дал (+2,2%), как и по большинству позиций горячительного. Наибольший прирост по ликеро-водочным изделиям — 1,04 млн дал (+24%). Больше в этом году выпустили и спиртных напитков свыше 9 градусов — 8,5 млн (+2,6%), как и в целом этилового спирта — 4,8 млн (+3,3%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересно, что, согласно федеральной статистике, в Татарстане в последние годы последовательно растет производство коньяка. По итогам девяти месяцев года произвели 140 тыс. дал (+6%), хотя раньше в республике его практически не выпускали.

Лишь по водке в республике наметился небольшой спад производства — 7,06 млн дал (-1,4%). Кроме того, если в прошлом году за девять месяцев у нас хоть немного, но произвели плодовых вин, так называемых плодовых алкогольных напитков (ПАН), — 3,6 тыс. дал, а также слабоалкогольную продукцию до 9 градусов — 25,5 тыс. дал, то в 2025-м эти позиции уже не выпускали.

Реальное время / realnoevremya.ru

Снижение выпуска водки отражает «изменение культуры потребления алкоголя»

Как указал заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов, рост производства алкогольной продукции в Татарстане на фоне общероссийского снижения обусловлен несколькими факторами: изменением структуры производства в сторону увеличения ассортимента и объемов выпускаемых ликеро-водочных изделий, коньяков, расширением рынков сбыта, в том числе на экспорт. Кроме того, в последние годы предприятия-изготовители республики модернизируют промышленные мощности, что позволяет им не только оставаться конкурентоспособными, но и наращивать объемы производства.

Рост выпуска коньяка в республике на фоне общероссийского снижения, помимо озвученных выше причин, может быть связан с несколькими факторами: изменением потребительских предпочтений, увеличением ввоза в Татарстан коньячных дистиллятов грузинского производства, а также началом в 2024 году розлива на производственной площадке республики контрактного коньяка одного из иностранных производителей, сообщил Арсланов. Что касается более мягкого снижения производства водки (-1,4% в Татарстане против -6,4% в России), по его словам, это может объясняться сильными позициями республиканских водочных брендов и их устойчивостью на рынке, а также эффективными стратегиями продвижения и сбыта.

— Общая тенденция к снижению производства водки может отражать постепенное изменение культуры потребления алкоголя и смещение предпочтений в сторону других категорий напитков, — отметил замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов. — Рост производства этилового спирта в Татарстане объясняется увеличением в последние годы ассортимента и объемов выпуска ликеро-водочных изделий, для производства которых он используется.

Крупнейший татарстанский производитель алкоголя, госхолдинг АО «Татспиртпром», по данным инспекции, в январе — сентябре 2025 года произвел 47 наименований водок и 79 наименований прочей алкогольной продукции (ликеро-водочные изделия, джины, коньяки, виски, ромы). На предприятии начали производство порядка 25 новых наименований алкогольной продукции.

В самой компании рост производства алкогольной продукции по итогам девяти месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2024 года связали с растущим спросом. Увеличение объемов выпуска коньяка объяснили появлением нового бренда в своем портфеле — «Волшебный Тбилиси». Нашлось объяснение и существенному приросту производства ликеро-водочных изделий (+25%):

— Потребитель отдает предпочтение новым для себя категориям, вкусовым напиткам, коктейлям, в состав которых, как правило, входят джин, ром и виски. Поэтому так называемые brown spirits показывают хорошую динамику, — пояснил Ленар Нигматзанов, директор по продажам в РТ АО «Татспиртпром».

«Потребитель отдает предпочтение новым для себя категориям, вкусовым напиткам, коктейлям, в состав которых, как правило, входят джин, ром и виски», — пояснил Ленар Нигматзанов. скриншот сайта АО "Татспиртпром"

Самый «пьяный» муниципалитет

Что касается реализации алкоголя, Татарстан оказался в общероссийском тренде: если по стране продажи за девять месяцев года упали на 12%, до 148,5 млн дал, то в республике — на 9%, до 4,05 млн дал. Наибольший спад в регионе показали Дрожжановский (-16%), Новошешминский (-15%) и Кайбицкий (-14%) районы, сообщили в Госалкогольинспекции РТ.

По статистике, россияне стали чуть меньше покупать водку: приобрели 53,9 млн декалитров напитка, или на 4% меньше, чем годом ранее. Меньше берут и коньяк — 9,2 млн дал (-10,2%). Снижение продаж в стране наблюдается практически по всем позициям, а по плодовым винам и слабоалкогольной продукции до 9 градусов произошел неоднократный спад. Исключением стали лишь ликеро-водочные изделия, население покупало эти напитки больше, чем в прошлом году: 13,4 млн дал (+14,5%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объем реализованной алкогольной продукции без учета пива в Татарстане снизился на 9%, до 10,1 литра на душу населения. Меньше всего крепкие напитки покупали в Дрожжановском (5,2 л), Аксубаевском (5,9 л) и Спасском (6,4 л), а больше всего в Верхнеуслонском (17,3 л), Лаишевском (13,2 л) и Высокогорском (12,2 л) районах. Даже по столице и автограду эти показатели ниже: Казань — 11,1 литра проданного алкоголя на душу населения, Набережные Челны — 10,6 литра.

Водку по итогам девяти месяцев в Татарстане продали 1,88 млн дал, или на 4% меньше, чем год назад. При этом в большинстве районов ее реализация заметно снизилась, например в Кайбицком, Алькеевском (-12%) и Новошешминском (-11%), и только в двух возросла: в Пестречинском — до 33,4 тыс. дал (+5%), и Елабужском — до 42,6 тыс. дал (+1%). Прочего алкоголя, за исключением водки, в республике продали 2,17 млн дал, или на 12% меньше. Наибольшим спадом отметились Дрожжановский (-38%), Новошешминский (-32%) и Балтасинский (-31%) районы.

Реальное время / realnoevremya.ru

В России, по данным ЕМИСС, потребление алкоголя в течение года также существенно снизилось: с 8,39 литра на душу населения в январе до 7,84 литра в сентябре. В Татарстане этот показатель за то же период, напротив, вырос: с 7,82 литра на душу населения в начале года до 8,5 литра в сентябре.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Рынок алкоголя демонстрирует сложную динамику»

Как отметили в Госалкогольинспекции РТ, снижение реализации алкогольной продукции в Татарстане может быть связано с несколькими факторами:

Рост цен на алкогольную продукцию, связанный с повышением ставок акцизов и увеличением минимальных розничных цен. Усиление идеологии здорового образа жизни и профилактических мер. Изменение потребительских предпочтений в пользу пивной продукции и безалкогольных напитков. Эффект от долгосрочных программ по снижению алкоголизации населения.

— Безусловно, показатели продаж алкоголя по каждому муниципальному району индивидуальные. На указанные индикаторы влияют множество факторов: и уровень заработной платы, и денежные доходы населения, и сложившиеся в том или ином районе свои традиции, и другое, — пояснил Рустем Арсланов.



Безусловно, показатели продаж алкоголя по каждому муниципальному району индивидуальные. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основным фактором снижения продаж водки в республике, по его словам, стало значительное повышение ставок акцизов и увеличение минимальной розничной цены на крепкий напиток: с начала года его стоимость поднялась с 299 до 349 рублей, рост — более чем на 15%. «Наибольшее падение спроса наблюдалось в первом квартале 2025 года, когда продажи сократились на 11%. Учитывая частичное восстановление (по итогам первого полугодия 2025 года водки продано на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, за 9 месяцев — на 4%), ситуация на рынке остается достаточно стабильной», — сообщил замглавы ведомства и добавил, что аналогичная ситуация и с продажей прочей алкогольной продукции.

— Рынок алкоголя в России, так же как и в Татарстане, демонстрирует сложную динамику, отражая влияние экономических и социальных факторов последних лет. Ужесточение фискальной политики в алкогольной отрасли в начале 2025 года, включающее повышение ставок акцизов, рост минимальных розничных цен и увеличение пошлин на импорт, привело к снижению продаж алкоголя как в целом по России, так и в республике. Кроме того, наблюдается общая тенденция растущего внимания потребителей к здоровому образу жизни, — привел общие тенденции на рынке собеседник издания.

В то же время, по его словам, в части производства алкогольной продукции в России наблюдается тенденция к снижению, а в республике — рост, обусловленный расширением рынков сбыта, в том числе на экспорт.

В республике наблюдается рост производства алкоголя, обусловленный расширением рынков сбыта, в том числе на экспорт. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Значительную долю в снижении потребления составила винная продукция. Розничные продажи, по нашим оценкам, потеряли до 15% от прошлогодних объемов. Основными причинами, на наш взгляд, могли послужить рост цен из-за повышения акцизов и пошлин, а также сокращение поставок ассортимента импортных марок. Такая общая тенденция по винной продукции прослеживается в целом на всем рынке российской розницы, Татарстан здесь не исключение, — сообщил Ленар Нигматзанов.

По его словам, несмотря на изменения в потребительском поведении, объемы розничных продаж продукции компании в торговых точках республики остались на уровне прошлого года. «Снижение продаж по водочной продукции на 1% к прошлому году мы компенсировали активностью в сегменте прочей алкогольной продукции, увеличив объемы реализации на +3%, — уточнил собеседник издания и добавил: — Проведенный нами анализ розничных продаж алкогольной продукции выявил закономерности, аналогичные тем, что прослеживаются в общей статистике алкогольного рынка».

«На периферии как пили, так и пьют!»

Эксперт рынка, бывший председатель Алкогольной ассоциации Татарстана и экс-член совета директоров АО «Татспиртпром» (2012—2016 гг.) Анна Галимова связывает снижение реализации с тем, что татарстанцы переключились на нелегальный рынок алкоголя. Это общая тенденция в стране — стремительный рост интереса к домашнему самогоноварению, отметила она:

— Но я не вижу причин, почему потребление легального алкоголя может снижаться на такие большие проценты. Стресс в жизни населения остается, как и желание получить дофамин. Да, упали реальные доходы, и, возможно, какая-то часть потребителей ушла в подполье. Это может способствовать некоторому спаду, а не то что нация вдруг стала здоровее в разы. За последние 5—7 лет действительно выросла культура здорового образа жизни, но это в крупных городах, а на периферии как пили, так и пьют!

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз связывает снижение производства в России с высокой базой прошлого года. «На самом деле, весь спад 2025 года связан с аномальным 2024-м, когда у нас два раза в течение года повышалась ставка акциза. Обычно она повышается один раз, с 1 января, а тогда повысили с 1 мая, а потом с 1 января 2025-го. То есть производители дважды готовились к повышению ставки и каждый раз создавали огромные запасы продукции. Вот с чем связано нынешнее падение производства», — отметил он.

— Падение производства нескольких видов, таких как плодовая продукция, слабоалкогольные напитки, связано с перетоком этой продукции. На нее в середине прошлого года резко подняли ставку акциза, и производители перестали производить ее под этими наименованиями и начали производить как пивные напитки и сидр. То есть никакого особого падения на самом деле реально в производстве нет — это чисто статистический показатель, — убежден Вадим Дробиз.

По его словам, по итогам 2025 года объемы производства алкоголя в стране, может быть, и будут немного ниже, чем в 2024-м, но только потому, что тогда было создано перепроизводство продукции. «Что касается продаж, колоссальный прошлогодний рост цен на вино, в том числе игристое, конечно, вызвал некоторый спад — это естественно. Произошел очень серьезный рост цен на крепкий алкоголь — выросли ставки акцизов и минимальные цены», — отметил эксперт. Но в целом, добавил он, никакого серьезного спада в реализации алкоголя тоже не произошло — «он выравнивается, как и в производстве».

— В этом году увеличились объемы российского игристого вина, но, думаю, это последний год, когда растет его производство. Скорее всего, потом будет затишье на какой-то период. А вот по крепкому алкоголю мы выравниваемся, постепенно выходим на уровень прошлого года, даже с учетом этих огромных ставок акциза и нового роста цен. Просто потребителю надо привыкнуть. Обычно при очень серьезных повышениях цен на это уходит до года или полутора лет. Здесь было серьезно, где-то месяцев пять потребитель привыкал к новым ценникам на крепкий алкоголь, — заключил собеседник издания.