Сити-менеджеру предъявили «спонсорский» ремонт: исполком Бугульмы обезглавят 31 октября?

Прокуратура Татарстана требует уволить Михаила Конкова по утрате доверия

О грядущей отставке главы исполкома Бугульмы Михаила Конкова сообщают источники «Реального времени». Вопрос уже внесен в повестку сессии городского совета, причем с формулировкой — о досрочном прекращении полномочий по утрате доверия. На этом настаивает прокуратура Татарстана. Основания всплыли в ходе расследования одного из уголовных дел, когда выяснилось, что ремонт личного автомобиля сити-менеджера оплачивала крупная стройфирма. Причем ее директор — получатель миллиардных госконтрактов — с августа под арестом по делу о предполагаемой даче взятки на 143 миллиона.

Представление по Конкову лежало в мэрии с сентября

Пост руководителя исполкома Бугульмы Михаил Конков занял 10 лет назад, успев поработать до прихода на муниципальную службу в целом ряде местных компаний, начиная с хлебозавода, где будущий сити-менеджер в 1994-м был главным снабженцем. За плечами у чиновника — дипломы КХТИ и КГАСУ по специальностям «Машины и аппараты химических производств и предприятий стройматериалов» и «Промышленное и гражданское строительство». До назначения главой исполкома три года руководил отделом ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства и связи в исполкоме Бугульминского района.

В городском телеграм-канале Конков делился с горожанами информацией и о причинах нанесения двойной сплошной на бугульминских улицах, и о введении плана «Буран» в связи с неблагоприятными погодными условиями, а еще он лично не раз принимал участие в рейдах по проверке городских крыш и дворов на предмет снежных сугробов и наледи.

В повестку сессии горсовета включен пункт о досрочном прекращении полномочий Михаила Конкова в связи с утратой доверия. портал Бугульминского района РТ

После ухода в отставку мэра Линара Закирова и избрания Дамира Фаттахова сити-менеджер сохранил свои позиции. Однако, по данным «Реального времени», вопрос о его досрочной и отнюдь не почетной отставке будет решаться 31 октября на сессии городского совета. В депутатской повестке на этот день значатся поправки в бюджет и местные правила благоустройства территории, корректировка решения о земельном налоге и изменения в структуре исполкома.

Пятым в повестке указан пункт о досрочном прекращении полномочий РИКа города Бугульмы Михаила Конкова в связи с утратой доверия. По данным источников «Реального времени», представление о его увольнении именно с такой формулировкой ушло из прокуратуры Татарстана в мэрию Бугульмы еще 18 сентября, однако долгое время документ «отлеживался». Как отмечает один из источников, новый глава района пытался отстоять сити-менеджера...

Претензии прокуратуры к главе исполкома связаны с двумя платежками по оплате ремонта его автомобиля. Реальное время / realnoevremya.ru

На днях представление рассмотрела специальная комиссия исполкома по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Говорят, согласилась с позицией надзорного ведомства, после чего вопрос об отставке вынесли на сессию.

Пробелы в декларации или взятка?

Представлению надзорного ведомства предшествовала проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, отмечают источники «Реального времени». По ее результатам в надзорном ведомстве пришли к выводу — руководитель исполкома Бугульмы представлял в декларациях неполные сведения о своих доходах и не принял мер к предотвращению конфликта интересов. А это, по мнению проверяющих, повлияло на объективное и беспристрастное исполнение Михаилом Конковым его профессиональных обязанностей.

Чиновнику предъявили платежки за ремонт его личного автомобиля в 2021-м и 2022 году — одна на 48 тысяч рублей, другая — на 136 тысяч. Документально подтверждено, что в обоих случаях услуги оплачены не владельцем машины, а коммерческой фирмой «Жил Сервис». По мнению проверяющих, сведения об этой «спонсорской помощи» должны были отражаться в декларациях руководителя, в графе о доходах, но были укрыты.

В прокуратуре считают, что Конков должен был заявить руководству о возникшем конфликте интересов. портал Бугульминского района РТ

При этом Конков неоднократно принимал решения и подписывал документы, затрагивающие интересы вышеуказанной фирмы, начиная от согласования проезда стройтехники «Жил Сервиса» по улицам Бугульмы и производства земляных работ. В прокуратуре считают, что с учетом личных отношений с данной компанией Конков должен был заявить о возникшем конфликте интересов, чтобы впредь заявления от «Жил Сервиса» направлялись на рассмотрение не к нему, а например, к заместителям.

По мнению источников «Реального времени», вскрытый факт может стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки либо о злоупотреблении полномочиями.

Сам Михаил Конков в разговоре с журналистом «Реального времени» на вопрос о ремонте и грядущей отставке отреагировал спокойно, но ничего в свою защиту говорить не стал. «Пока комментировать нечего. Вопрос будет рассмотрен на сессии», — сказал он.

Обвиняемый в даче взятки 143 миллиона под арестом, а получатель не установлен?

История с платежками вскрылась в результате расследования одного из уголовных дел Следкома. Говорят, на допрос в 6-й отдел по расследованию особо важных дел вызывали и самого Михаила Конкова — пока в качестве свидетеля.

Напомним, в производстве этого отдела находятся как минимум два дела, связанные с бугульминскими властями. В июне 2025-го «Реальное время» рассказывало, что в отношении неустановленных должностных лиц администрации Бугульминского района возбуждено дело о мошенничестве на 2 млн рублей — по истории со сдачей муниципальной квартиры на условиях социального найма и ее последующего отчуждения в пользу одного из помощников теперь уже экс-главы Бугульмы Линара Закирова. К последнему в рамках этого дела приходили с обыском.

Радик Галиуллин отрицает «откаты» бугульминским властям на сумму свыше 100 млн рублей. портал Бугульминского района РТ

В августе огласку получило еще одно громкое дело по Бугульме — по подозрению в даче взятки на сумму не менее 100 млн рублей силовики задержали видного бизнесмена и получателя миллиардных госконтрактов Радика Галиуллина. Сотрудники СК ходатайствовали о его водворении в СИЗО, однако суд автограда посчитал возможным домашний арест. Верховный суд РТ с таким решением согласился, хотя прокуратура добивалась ужесточения меры пресечения, а защита предлагала отпустить Галиуллина под залог в 3 млн рублей.

Официально Радик Галиуллин числится директором и владельцем двух организаций в Бугульме — «Жил Сервис» и «Дорстрой». Первая занимается строительством зданий, вторая — дорог и магистралей. В текущем году «Жил Сервис» получил 23 госконтракта на общую сумму в 2 млрд рублей. Основной объем заказов — от Фонда ЖКХ РТ — касается разработки проектной документации по капремонту многоквартирных домов в Татарстане, с получением всех согласований и заключения госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости предстоящих работ. Также есть подряд на капремонт от Главстроя РТ и контракты на ремонт местных дорог в сельских поселениях Самарской области. Всего в активе данной организации Галиуллина — 90 госконтрактов на 12,6 миллиарда рублей.



За ямочный ремонт дорог по заказу Бугульминского муниципалитета компании Галиуллина получают миллионы, контракты с Фондом ЖКХ РТ приносят миллиарды. Реальное время / realnoevremya.ru

У «Дорстроя» бюджетные объемы куда скромнее — 67 миллионов рублей по 20 госконтрактам за три года существования. Основной заказчик — исполком Бугульмы, от которого компания получала подряды на ямочный ремонт, на ремонт трека в скейтпарке, снос аварийных построек и проч. При этом директору Галиуллину в организации принадлежит доля в 50%, еще половина — у Эльмиры Юсько, которая, по данным открытых источников, ранее проживала в Ханты-Мансийском округе.

Радик Галиуллин на заседание апелляционной инстанции в Казань не приехал. Его адвокат Руслан Абдрахманов, в прошлом — замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ, отмечал — вину его клиент не признает и готов доказывать свою правоту в ходе следствия. Более того, по данным защиты, у Галиуллина была возможность скрыться, но не было такого желания.

Адвокат подчеркивал — компании его клиента имеют обязательства по достройке большого числа объектов в Татарстане, в них работают 100 человек, и домашний арест ограничивает возможности руководителя.

На заседании Набережночелнинского суда защита просила о залоге в 5 млн рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На днях, при рассмотрении нового ходатайства СК, защита предлагала отпустить Галиуллина под залог в сумме 5 млн рублей, однако суд посчитал нужным продлить домашний арест еще на два месяца.

Нюанс в том, что ни в постановлении о возбуждении дела, ни в первичном обвинении предполагаемый получатель взятки не называется. Речь идет о неустановленном руководителе (руководителях) администрации Бугульминского района. Как утверждает один из источников «Реального времени», об откатах в мэрию силовикам рассказал один из бывших совладельцев «Жил Сервиса», имеющий финансовые претензии к Радику Галиуллину. Со слов этого бывшего партнера, транши были регулярными и практически фиксированными — 10% от суммы муниципальных подрядов и тех госконтрактов, которые компании Галиуллина получали при содействии бугульминских властей. Путем арифметических подсчетов вывели и цифру предполагаемой взятки — 143 млн рублей.

Решения Высокогорского и Бугульминского судов об изъятии активов бывшего мэра Линара Закирова в силу пока не вступили. сайт Бугульминского района РТ

Есть версия, что «копают» под бывшего мэра, но арестованный бизнесмен показаний против него не дает.

Подозрения небезосновательны, с учетом двух уже вынесенных решений судов. Высокогорский райсуд РТ постановил — забрать в госказну активов семьи Линара Закирова на 115 млн рублей в Казани, Москве и Сочи. Поскольку посчитал, что официальных доходов на эти покупки ни у самого бывшего мэра, ни у его матери и родителей супруги у главного ответчика не было. В свою очередь, Бугульминский горсуд удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры по изъятию квартиры и иномарки на 7 млн у экс-подчиненной Линара Закирова, полагая, что реальным собственником этого имущества также являлся ВИП-чиновник, а официально подтвержденные доходы обоих не позволяли нести подобные расходы.

Оба решения в силу пока не вступили, свою оценку доводам ответчиков и прокурора Татарстана, как истца, должен дать Верховный суд РТ.

Что касается траншей на 184 тысячи рублей по ремонту авто главы исполкома Бугульмы, то, по данным источников «Реального времени», процессуальной оценки Следкома эта история пока не получила. На предстоящей сессии горсовета депутатам предстоит решить вопрос об отставке и объявлении конкурса на вакансию руководителя исполкома Бугульмы.