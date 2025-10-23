Суд учел данные «прослушки»: экс-мэра Бугульмы лишат квартиры и авто, оформленных на «постороннюю» даму

Горсуд Бугульмы удовлетворил иск прокурора Татарстана на 7,5 млн рублей к Линару Закирову и его экс-подчиненной Евгении Старостиной

Сегодня Бугульминский горсуд вынес решение по новому иску о «раскулачивании» бывшего главы района Линара Закирова. И постановил — обратить в доход государства квартиру в Бугульме и автомобиль Mazda, согласившись с иском прокурора РТ, что эти активы были приобретены Закировым на неподтвержденные доходы для близкой знакомой. По данным «Реального времени», в ходе рассмотрения дела в суд представлялись данные «прослушки» телефонных переговоров.

Из разговоров следовало, что бывшая сотрудница администрации Евгения Старостина — не чужой человек для ВИП-чиновника, отмечает один из источников «Реального времени». Суд согласился с мнением надзорного ведомства, что самостоятельно приобрести оспариваемое имущество ей не позволяли доходы.

Напомним, новый иск за подписью Альберта Суяргулова поступил в суд Бугульмы 13 августа. В ответчиках — Линар Закиров и экс-сотрудница администрации района Евгения Старостина. В иске об обращении активов на 7 млн рублей в доход государства указаны квартира в Бугульме и новый автомобиль Mazda, оформленные на Старостину.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В июле 2025 года Высокогорский райсуд Татарстана частично удовлетворил другой иск прокурора РТ к Закирову. На фоне этого спора он оставил пост мэра. Первоначальный перечень прокуратуры «на «раскулачивание» включал 11 объектов недвижимости и транспорта в Москве, Казани, Бугульме и Сочи — всего на 121 млн рублей, но по итогам рассмотрения дела три позиции суд исключил, дав добро на обращение в доход РФ активов на 115 млн рублей. Это решение оспаривают адвокаты бывшего мэра.

Накануне казанский суд дал добро на изъятие части активов в 14,7 млн рублей у семьи замглавы Советского района Казани Дениса Воробьева.