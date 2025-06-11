В казанскую квартиру экс-мэра Бугульмы пришли с обыском

Фото: Максим Платонов

Сенсационную информацию обнародовали сегодня в Высокогорском райсуде Татарстана. На заседании по иску прокурора РТ Альберта Суяргулова на 121 млн рублей к бывшему главе Бугульмы Линару Закирову и членам его семьи было объявлено — в казанской квартире Закировых в ЖК «Дом на Кремлевской» состоялись обыски в рамках уголовного дела, передает из суда журналист «Реального времени».

Представитель прокуратуры РТ Лилия Фаттахова попросила суд возобновить судебное следствие для приобщения новых доказательств — протокола допроса Линара Закирова и обыска, «подтверждающих номинальное владение» Фатымой Закировой (матерью бывшего мэра — ред.) данной квартирой. «В спальне висит фотография самого Линара Закирова с супругой, — сообщила Фаттахова. — На допросе Закиров дал показания, что он лично принимал участие в ремонте этой квартиры — оплачивал ее ремонт».

Защитники, изучив представленные документы, попеняли на разглашение тайны предварительного следствия и попросили суд отметить, что данные доказательства получены в рамках расследования уголовного дела и относятся именно к нему, а не к гражданскому иску.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В рамках какого дела приходили к Закирову — в суде не сообщалось. По данным источников «Реального времени», речь идет о деле, возбужденном в отношении неустановленных лиц администрации Бугульминского района по мошенничеству и превышении полномочий. Подозреваемых в деле пока нет. Претензии сотрудников экономической полиции и СК связаны с отчуждением муниципальной квартиры, которую изначально получал на условиях найма один из подчиненных главы района. Ушерб предварительно оценен в 2 млн рублей, уточняет осведомленный источник «Реального времени».

Суд приобщил эти материалы и объявил начало повторных прений. В них представитель истца настаивала на удовлетворении исковых требований к Линару Закирову, его матери, двоюродному брату и родителям жены по объектам недвижимости в Крыму, Татарстане и Москве, а также Porsche Cayenne — всего на 121 млн рублей.

Напомним, изначально иск был заявлен на 60,3 млн, однако в феврале 2025-го вырос вдвое. Причем, по версии надзорного ведомства, бенефициаром всех этих активов является бывший ВИП-чиновник, но официальные доходы членов его семьи не позволяли подобные расходы.

Адвокаты ответчиков Ленар Шакиров и Нияз Халитов просили отказать, указывая, что доходы близких и не очень членов семьи, а также полученные в дар и в займ средства позволяли приобретать указанное имущество. При этом Шакиров сегодня подтвердил — реальным покупателем квартиры 127 кв. м с парковочным местом в казанском ЖК «Дом на Кремлевской» (приобретены в 2016-м за 16,5 млн) и квартиры в 74 «квадрата» в московском ЖК «Сердце столицы» (за 17 млн рублей по сделке 2022 года) являлся Ленар Закиров. Со слов адвоката, мать главного ответчика в свое время настояла, чтобы их зарегистрировали на нее, чтобы избежать раздела этого имущества в случае разводы сына с женой.

В деле объявили перерыв до июля.