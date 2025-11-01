Культурные и спортивные мероприятия ноября: куда сходить в Казани

Афиша мероприятий на последний месяц осени

Фото: Реальное время

В ноябре казанцев ждут больше десятка концертов — в столице Татарстана выступят звезды эстрады Стас Михайлов, Елена Ваенга и Слава, Антон Беляев проведет шоу LAB, выступлениями порадуют Anna Asti и Мари Краймбрери. Ожидаются события и в классической музыке — XV Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia, XIII фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Пройдут два крупных фестиваля — «Веранда «Альпины» и «Зиланткон». Также в Казань съедутся лучшие фигуристы на этап Гран-при. Главные культурные и спортивные мероприятия ноября — в афише «Реального времени».

Концерты

Linkin Park. Legaсy

2 ноября. Big Twin Arena. 6+

В программе — хиты культовой американской рок-группы в исполнении Cinema Games and Music Orchestra. Ключевым элементом программы станет живой голос Честера Беннингтона, оцифрованный из сотен оригинальных записей.

XV Международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной Concordia

8, 12, 15, 19 ноября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Юбилейный фестиваль порадует зрителей произведениями Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и других. Мероприятие организовывает Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России маэстро Александра Сладковского.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Anna Asti

9 ноября. «Татнефть Арена».

Певица представит новое шоу «Царица» — с масштабными спецэффектами, завораживающей хореографией и, конечно, любимыми хитами.

Стас Михайлов

14 ноября. «Казань Экспо». 6+

Большой юбилейный концерт народного артиста России. Зрителей ждет россыпь народных хитов, а также уже успевшие полюбиться новые песни, не покидающие чарты ведущих стриминговых сервисов.

Шоу LAB с Антоном Беляевым

15 ноября. «Татнефть Арена». 12+

В ходе разговора на равных Беляев и его гости обсуждают события, ведущие к успеху у аудитории, музыкальные предпочтения и профессиональные тонкости, которые дарят произведению неповторимый авторский отпечаток. Во второй части гость с ведущим и музыкантами Therr Maitz поет одну свою песню и пару чужих. В Казани звездными гостями станут IOWA, Zoloto, Дмитрий Журавлев, Ay Yola, Сергей Бобунец, Анастасия Садковская, Тося Чайкина, Юлия Кошкина («Ягода»).

«Калинов мост»

16 ноября. «Максимилианс». 18+

Группа представит обновленную программу из лучших песен и исполнит несколько композиций из нового альбома «Дастояр».

Елена Ваенга

20 ноября. КРК «Пирамида». 16+

Одна из любимых певиц Казани вновь порадует жителей своими хитами.

Слава

22 ноября. «Казань Экспо». 16+

Гастрольный тур, посвященный 25-летию артистки на сцене, прогремит в более чем 300 городах России. В лонгплей концерта войдут проверенные временем хиты и не менее громкие новинки.



Международный фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани»

17, 19, 20, 21, 22 ноября. Несколько площадок. 6+

«Восточный базар в Казани» — единственный в России крупный музыкальный фестиваль с участием исполнителей со всего восточного мира. В этом году в нем примут участие артисты из почти 40 стран мира. 17 ноября в ГБКЗ им. С. Сайдашева пройдет концерт памяти Ильгама Шакирова. Затем три дня подряд фестиваль пройдет в старом здании театра Камала, где ныне выступает театр Тинчурина: 19 ноября на сцене большого зала концерт даст группа «Ялла», 20 ноября пройдет шоу «Танцы народов Кавказа и Востока», а 21 ноября выступит Государственный ансамбль танца Чеченской Республики «Вайнах». Гала-концерт состоится в КРК «Пирамида» 22 ноября.

Мари Краймбрери

21 ноября. «Казань Экспо». 6+

Певица представит в Казани шоу «Кто такая Мэри?». В программе — проверенные хиты, технические трюки и воздушные номера, масштабная хореография с участием профессиональных танцоров.

XIII фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

24 и 25 ноября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

В течение двух дней Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского и выдающийся российский пианист Денис Мацуев исполнят произведения из золотого фонда мировой академической музыки. В программе — произведения Рихарда Штрауса, Игоря Стравинского, Людвига ван Бетховена и Дмитрия Шостаковича.

Фестивали

Фестиваль «Веранда «Альпины»

2 и 3 ноября. Центр современной культуры «Смена»

Это второй раз, когда издательская группа проводит свое большое книжное событие в столице Татарстана. Фестиваль объединит лекции, встречи с авторами и распродажу книг по издательским ценам. Организаторы говорят, что цель проекта — вернуть внимание к чтению и живым разговорам. Завершит фестиваль паблик-ток в 16:00 — «Современный нон-фикшен. Каких авторов ищут издатели, каких книг ждут читатели». В дискуссии примут участие Павел Подкосов, генеральный директор и главный редактор «Альпины нон-фикшн», и Кирилл Маевский, сооснователь и программный директор «Смены» и исполнительный директор издательства Ad Marginem. Они обсудят, как создаются современные документальные книги, какие темы выбирают авторы в регионах и почему одни истории находят отклик, а другие нет. Модерировать встречу будет литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

XXXIV Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон»



1—4 ноября. ДК им. Ленина



Крупнейший в России международный фестиваль любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр, проходящий ежегодно во время ноябрьских каникул в Казани. Название образовано из имени дракона Зиланта, проживавшего в незапамятные времена в окрестностях Казани, и слова «кон» — «конвент», что значит «собрание».



Постановки

VIII Фестиваль современного балета StagePlatforma

5 и 6 ноября. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. 12+

В программе фестиваля — мировая премьера балета «Пуаро» и показ балета «Тесла», созданных при участии композитора Эльмира Низамова. Сюжет второго посвящен реальному эпизоду из жизни Николы Теслы, связанному с периодом его работы у знаменитого американского изобретателя и предпринимателя Томаса Эдисона. В первом известному сыщику Пуаро предстоит раскрыть преступление, совершенное много лет назад, и выяснить, кто же убил художника Эмиаса.

Сергей Маковецкий. Неслучайная встреча

11 ноября. КСК «Уникс». 12+

Зрители услышат из первых уст рассказы о работе в кино и театре, о встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в жизни и творчестве артиста. В программе прозвучат монологи из спектаклей и поэзия, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого.

«Спящая красавица»

15 (вечерний) и 16 (утренний) ноября. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. Вечерний спектакль 12+, утренний — 6+

Балет Петра Чайковского на либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа по мотивам сказок Шарля Перро. Принцесса Аврора, дочь Короля, засыпает вечным сном, уколовшись о вязальную спицу в день празднеств по случаю своего совершеннолетия. И пробудить ее может только поцелуй влюбленного принца.

«Комната Адлера»

17 ноября. Театр имени Тинчурина. 18+

Блокбастер от Московского театра Ермоловой с Олег Меньшиковым и Евгением Ткачуком в главных ролях. Сценарий основан на попытках психотерапевта синтезировать в одно целое 24 личности пациента. Однако через 2 часа сеанса доктор сам оказывается на грани пропасти безумия.

«Дядюшкин сон»

22 ноября. Театр им. Качалова. 12+

Трагикомедия по повести Федора Достоевского в постановке народного артиста России Александра Славутского. Неожиданно в доме Марьи Александровны Москалевой появляется князь-сердцеед. По сюжету его визит становится поистине значимым событием для провинциального городка Мордасова. За десятилетия тут основалась своя иерархия и своего рода осиное гнездо — так прозвали мордасовское общество. Главная героиня, недолго думая, решает воспользоваться случаем, чтобы выдать замуж свою дочку Зину за князя.

«Кармен»

26 и 27 ноября. Театр оперы и балета имени М. Джалиля. 12+

Опере Жоржа Бизе в этом году исполнилось 150 лет. Новая постановка выполнена итальянской командой под руководством Марко Гандини (ученика и ассистента Франко Дзеффирелли), а музыкальным руководителем выступил дирижер Большого театра Антон Гришанин. Подробнее о ней — в материале «Реального времени».

Максим Платонов/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Стендап

Варвара Щербакова

6 ноября. МВЦ «Казань Экспо», Концертный зал имени И. Шакирова. 18+

Ольга Малащенко

28 ноября. КЦ «Сайдаш». 18+

Спортивные события

Матчи «Рубина» с «Динамо» и «Ахматом»

1, 22 ноября. «Ак Барс Арена». 0+

Уже сегодня казанцы встретятся с московским «Динамо», которое тренирует рулевой сборной России Валерий Карпин. Матч станет семейным — дети возьмут на себя роли взрослых, а перед игрой выступит Милана Хаметова. 22 ноября «Рубин» последний раз в этом году сыграет дома — против «Ахмата» Станислава Черчесова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Домашняя серия «Ак Барса»

1, 13, 16, 18, 28, 30 ноября. «Татнефть Арена». 0+

В ноябре «Ак Барс» проведет шесть домашних матчей. Гостями «Татнефть Арены» станут «Лада» (1 ноября), московское «Динамо» (13 ноября), минское «Динамо» (16 ноября), ЦСКА (18 ноября), СКА (28 ноября) и «Шанхайские драконы» (30 ноября).



Этап Гран-при по фигурному катанию в Казани

8, 9 ноября. Дворец спорта. 0+

В Казани на соревнования соберутся лучшие фигуристы страны — пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Софья Муравьева, Дина Хуснутдинова, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов, супруг фигуристки Александры Трусовой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трехматчевая серия УНИКСа в Казани

11, 15, 19 ноября. «Баскет-холл». 0+

В ноябре казанские баскетболисты проведут в рамках Единой лиги ВТБ три матча подряд на домашнем паркете. 11 ноября пройдет игра с «Самарой», 15 ноября — с ЦСКА (который в октябре прервал победную серию УНИКСа), 19 ноября — с «Енисеем».