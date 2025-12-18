Агент Селюк объяснил, почему Артига не сможет возглавить «Рубин»

Представитель испанского тренера считает невозможным переход своего клиента в казанский клуб

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о желании «Рубина» назначить испанца Франка Артигу новым главным тренером. Представитель тренера считает, что клуб «Петро Луанда» не отпустит рулевого команды.

— Его из «Петро Луанды» не отпустят. У него до мая контракт. С мая месяца, возможно. Он настолько хорошо тренирует и руководит командой, что президент, болельщики, журналисты в диком восторге от него. Там клуб такой, что по «бабкам» не уступит «Спартаку». Там самая большая нефтяная компания, которую миллионом выкупа не удивить или еще чем-то. Они Артигу не отдадут, — сказал Селюк Legalbet.

Ранее появилась информация, что Артига прилетел в Казань для переговоров с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным. Испанец может быть назначен новым главным тренером казанской команды вместо Рашида Рахимова. Работа нынешнего рулевого казанцев была признана неудовлетворительной по итогам первой половины сезона.

Под руководством Артиги «Петро Луанда» лидирует в чемпионате Анголы и дошла до четвертьфинала африканской Лиги чемпионов.

