Российский турпоток в Таиланд достиг исторического максимума

Таиланд принял более 1,75 млн туристов из России, что превысило рекорд 2013 года

Фото: Максим Платонов

По данным Ассоциации туроператоров на середину декабря 2025 года, Таиланд принял более 1,75 млн туристов из России, что превысило рекорд 2013 года, когда страну посетили 1,74 млн россиян.

Директор московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) сообщила, что ежедневно в страну прибывают 7—9 тыс. российских туристов. По прогнозам, к концу года общее число отдыхающих из России может достичь 1,9 млн человек, что на 8,7% превысит предыдущий рекорд.

Россия заняла четвертое место среди стран-поставщиков туристов в Таиланд. Среди неазиатских государств РФ стала лидером с долей более 17%. Для сравнения: из Великобритании, занимающей второе место среди неазиатских стран, прибыло около миллиона туристов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Значительный рост турпотока обусловлен улучшением инфраструктуры для семейного отдыха, которая расширилась на 20—30%. Многие россияне впервые открыли для себя Таиланд, оценив расширенные туристические предложения страны. Стабильные объемы чартерных и регулярных рейсов также способствовали увеличению потока туристов. Несмотря на некоторое снижение количества чартеров в летний период по сравнению с 2024 годом, летний сезон 2025 года все же установил новый рекорд по числу российских туристов.

Наталья Жирнова