НСПК снизит тарифы на услуги платежной системы «Мир» с 2026 года

Основное снижение коснется транзакционных услуг и сервисов, включая платежи за клиринг и авторизацию

Фото: Динар Фатыхов

Национальная система платежных карт (НСПК) объявила о планах по снижению тарифов для участников платежной системы «Мир». Согласно опубликованному проекту, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает ТАСС.

Основное снижение коснется транзакционных услуг и сервисов, включая платежи за клиринг и авторизацию. Эти услуги составляют значительную часть расходов участников платежной системы. При этом часть тарифов, которые впервые начнут облагаться НДС, была скорректирована с учетом нового налога. Это касается дополнительных сервисов, на которые приходится около 3% расходов участников, таких как плата за предоставление БИН или 3DS-аутентификацию.

Отдельно подчеркивается, что тарифы на услуги, которые НСПК оказывает как операционный и клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП), останутся без изменений. Ранее в Госдуме решили разрешить россиянам иметь 20 банковских карт.

Наталья Жирнова