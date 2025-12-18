Песков: вопрос о возвращении С-400 не обсуждался Путиным и Эрдоганом на переговорах в Ашхабаде

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы относительно этой темы после сообщений в зарубежных СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация вокруг турецких закупок российских зенитных ракетных комплексов С-400 не оказывает негативного влияния на отношения двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопросы журналистов относительно сообщений зарубежных изданий о возможном возврате Турцией приобретенных комплексов под давлением США, Песков отметил, что это не считается для Москвы ударом. Кроме того, представитель Кремля уточнил, что данная тема не поднималась на встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшейся недавно в Ашхабаде.

Напомним, что накануне Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Владимиру Путину с предложением возвратить в Россию поставленные ранее зенитно-ракетные комплексы С-400. По сообщению, подобный шаг мог поспособствовать укреплению взаимоотношений Турции и США, а также снятию американских санкций.



Наталья Жирнова