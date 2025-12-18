В Казани «перехватили» посылку из Индии с сильнодействующими веществами

В посылке обнаружено 15 флакончиков с маркировкой «Testosterone Propionate»

Фото: предоставлено Татарстанской таможней

Татарстанская таможня пресекла попытку ввоза в Россию сильнодействующих веществ. В Казани был задержан молодой человек, получивший международное почтовое отправление из Индии, сообщает пресс-служба Татарстана.

В посылке обнаружено 15 флакончиков с маркировкой «Testosterone Propionate». Первоначально отправление было выявлено в Московском регионе — в зоне деятельности Центральной почтовой таможни. Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое флакончиков представляет собой тестостерон — вещество, отнесенное к категории сильнодействующих. Общий вес изъятого препарата составил 139,5 г.

По предварительной информации таможенников, получатель заказал препарат за границей целенаправленно — для применения в ходе интенсивных физических тренировок. По факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.

Напомним, что Татарстанская таможня зафиксировала рост количества нарушений почти на четверть.

Наталья Жирнова