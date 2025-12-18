Потапов и Бардин из системы «Ак Барса» заявлены в четвертом звене на игру против СКА

Матч состоится в 19:30 мск

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» опубликовал состав на игру против питерского СКА. Согласно сообщению клуба, нападающий Егор Потапов и защитник Игорь Бардин из системы «Ак Барса» сегодня числятся в заявке в четвертом звене. Матч состоится в 19:30 в Санкт-Петербурге.

На воротах также Арефьев, на бэке у него Коновалов. В состав вернулся Дыняк и Фальковский, а пропустят сегодняшнюю игру Лучевников, Замалтдинов и Пустозеров.

Напомним, что ранее форвард «Ак Барса» Яшкин поделился ожиданиями от матча против СКА.

Наталья Жирнова