Татарстан второй год подряд лидирует в туристическом рейтинге ПФО

Более того, регион вошел в пятерку лучших субъектов России, заняв почетное четвертое место в общероссийском индексе

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан второй год подряд занимает лидирующую позицию в рейтинге туристической привлекательности регионов Приволжского федерального округа. Более того, регион вошел в пятерку лучших субъектов России, заняв четвертое место в общероссийском индексе, сообщает Госкомитет республики по туризму.

Сообщается, что столица республики — город Казань — выступает ключевым фактором успеха региона в туристической сфере. Город привлекает путешественников богатым культурным наследием, развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что высокий туристический потенциал демонстрируют и другие крупные города Приволжского федерального округа, включая Уфу, Ульяновск, Самару и Нижний Новгород.

Рейтинг туристической привлекательности формируется на основе комплексной оценки по 50 показателям, которые охватывают различные аспекты — от масштабов туристической индустрии и качества инфраструктуры до уровня безопасности и устойчивого развития отрасли. В результате оценки Татарстан уступил только Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Наталья Жирнова