Нижнекамск признали лучшим в Татарстане по дорожной безопасности

На мероприятии Рустам Минниханов вручил Нижнекамскому району сертификат на премию в размере 1 миллиона рублей

На съезде «Совета муниципальных образований Татарстана» Нижнекамску присудили победу в республиканском конкурсе в номинации «Лучшая муниципальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городской категории в Республике Татарстан» за 2025 год. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

На мероприятии Рустам Минниханов вручил Нижнекамскому району сертификат на премию в размере 1 миллиона рублей. Как сообщает Беляев, денежное вознаграждение станет дополнительным ресурсом для продолжения работы по повышению безопасности на дорогах.

— Благодарим за высокое признание! — написал в своем телеграм-канале Беляев.

Наталья Жирнова