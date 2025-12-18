Турция готова выдать России Эльвиру Мадиярову, обвиняемую в мошенничестве

Об этом сообщил ее адвокат Джандаш Гюрол

Фото: Мария Зверева

Суд Стамбула по тяжким уголовным делам удовлетворил требование России об экстрадиции Эльвиры Мадияровой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщил ее адвокат Джандаш Гюрол. Он подчеркнул, что защита намерена обжаловать решение в Верховном суде Турции, передает РИА «Новости».

Ранее, в мае, стамбульский суд уже выносил вердикт о возможности выдачи Мадияровой России. Однако в ноябре Верховный суд Турции отменил это постановление, выявив процессуальные ошибки.

Эльвира Мадиярова, ранее работавшая телеведущей на татарстанском телеканале ТНВ, была задержана в феврале в аэропорту Стамбула при возвращении из Турецкой Республики Северного Кипра.

Дело связано с деятельностью финансовой пирамиды Frendex. В октябре 2021 года в Татарстане возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2020 по август 2021 года организованная группа лиц привлекала деньги граждан, обещая высокую доходность от инвестиций в платформу Frendex. На деле выплаты старым участникам осуществлялись за счет привлечения средств новых вкладчиков — по классическому принципу инвестиционной пирамиды. В результате пострадали более 300 человек. Общий ущерб, по данным следствия, составил 135 миллионов рублей.

Наталья Жирнова