Кремль показал подготовку к «Итогам с Владимиром Путиным»

17:33, 18.12.2025

Традиционная прямая линия, совмещенная с большой пресс‑конференцией президента России, пройдет 19 декабря

Фото: скриншот телеграм-канала "Кремль.Новости"

Кремль показал подготовку к «Итогам с Владимиром Путиным». Традиционная прямая линия, совмещенная с большой пресс‑конференцией президента России, пройдет 19 декабря.

К 14:00 мск Путин получил более 1,6 млн вопросов от жителей России накануне итоговой трансляции. Каждый пятый запрос посвящен вопросам социальной политики.

Наталья Жирнова

