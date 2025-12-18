Кремль показал подготовку к «Итогам с Владимиром Путиным»
Традиционная прямая линия, совмещенная с большой пресс‑конференцией президента России, пройдет 19 декабря
К 14:00 мск Путин получил более 1,6 млн вопросов от жителей России накануне итоговой трансляции. Каждый пятый запрос посвящен вопросам социальной политики.
