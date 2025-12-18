В Казани остановлено движение пяти троллейбусных маршрутов из‑за аварии

Это уже не первый случай в городе за неделю с контактными сетями

Фото: Динар Фатыхов

В центре Казани на участке от перекрестка улиц Г. Тукая и Татарстан до площади Свободы произошло повреждение контактной сети. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Из‑за аварии временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №2, 3, 5, 7 и 8. Сообщается, что на месте происшествия уже работают аварийные службы предприятия, занимающиеся устранением неисправности.

Это уже не первый случай за неделю с контактными сетями. Накануне в городе приостановили движение четырех трамваев и трех троллейбусов из‑за повреждения контактной сети.

Наталья Жирнова