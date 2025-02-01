Белокурая цыганка, артистичный хор и испанская страсть

XLIII Шаляпинский фестиваль открылся новой версией «Кармен»

Фото: Максим Платонов/предоставлено ТГАТОиБ им. М.Джалиля

В Казани в сорок третий раз открылся один из старейших музыкальных форумов страны — Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина. Новая постановка оперы «Кармен» выполнена итальянской командой под руководством Марко Гандини (ученика и ассистента Франко Дзеффирелли), а музыкальным руководителем выступил дирижер Большого театра Антон Гришанин. Почему итальянский постановщик влюбился в казанский хор и как белокурая Кармен (Екатерина Сергеева) очаровывала зал — в репортаже «Реального времени» с премьеры.

Музыка — французская, постановка — итальянская, сцена — казанская

Премьерой новой версии «Кармен» открылся XLIII Шаляпинский фестиваль в Казани. Как объяснил этот выбор директор ТАГТОиБ Рауфаль Мухаметзянов, решено было вновь обратиться к спектаклю из первого ряда мирового репертуара. Бессмертную оперу Бизе в Казани ставят регулярно — только на памяти нынешнего директора эта постановка уже четвертая, а всего с момента создания Татарского театра оперы и балета — седьмая.

Премьерой новой версии «Кармен» открылся XLIII Шаляпинский фестиваль в Казани. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Но и до революции трагическая история ветреной цыганки волновала казанскую публику — 140 лет назад, во время антрепризы П.М. Медведева в 1885 году, она увидела этот спектакль впервые. Всего лишь через 10 лет после премьеры в Париже — которую принято считать провальной, но после которой в течение сезона спектакль прошел на сцене Комической оперы более 30 раз!

В афише Татарского государственного оперного театра «Кармен» появилась в 1942 году. Новая постановка была создана в 1958-м, а в 1966-м возобновлена. В 1982, 1999 и 2011 годах спектакль ставили вновь. Кстати, в 1999-м партию Дона Хозе пел Ахмед Агади — его мы и увидели в этой роли на премьере нынешнего Шаляпинского фестиваля, через четверть века.

Таким образом, в истории ТАГТОиБ эта постановка уже седьмая. Режиссером выступил ученик Франко Дзеффирели Марко Гандини, автором декораций — Итало Грасси, художницей по костюмам — Анна Биаджотти. Музыкального руководителя пригласили из Большого театра — это Антон Гришанин.

В новой постановке, как объясняет Рауфаль Мухаметзянов, решено было сознательно вернуться к реалистическому спектаклю. Исходя из этого и выбирали итальянскую команду: Гандини, Грасси и Биаджотти учились у легендарного постановщика Франко Дзеффирелли, признанного мастера этого стиля.

В новой постановке, как объясняет Рауфаль Мухаметзянов, решено было сознательно вернуться к реалистическому спектаклю. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Восхищаюсь силой духа российского артиста»

Марко Гандини впервые ставил «Кармен» в девяностых годах на сорокаметровой сцене театра «Арена ди Верона» — перед этим он специально ездил в Андалузию и несколько недель жил там в семьях цыган. В 1996 была постановка в «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке, а в 2002-м Гандини участвовал в съемках фильма «Каллас навсегда», в которых тоже были сцены из «Кармен». На вопрос журналистов о том, как ему работалось в Казани, прозвучал темпераментный ответ:

— Bellissimo! С российскими артистами мы понимаем друг друга с полуслова. Я, как итальянец, человек темпераментный и пылкий. И я восхищаюсь силой духа российского артиста, в котором тоже вижу и страстность, и пылкость. Мы работаем с двумя составами, каждый состав удивителен и оригинален. И каждый артист выкладывается максимально. Bravissimo и маэстро Антону Гришанину. Мы здесь встретились впервые, но у меня возникает ощущение, что мы знаем друг друга уже давно.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Bellissimo! С российскими артистами мы понимаем друг друга с полуслова.



Маэстро Гришанин, в свою очередь, объяснил, какую трактовку оперы «Кармен» реализовал в Казани: выбран был максимально классичный подход. Дирижер работал строго «по автору», совершенно точно исполняя требования и темпы, прописанные самим Бизе для первой постановки. Поэтому и продукт получился «классический-классический», по выражению самого дирижера. А знатоки в кулуарах обсуждали, что темпы некоторых фрагментов действительно изменены: они заметно медленнее, чем в более привычных версиях. Опера идет больше трех часов, в ней нет купюр.

В вечер премьеры партию Кармен исполняла Екатерина Сергеева, которая после прошлогоднего Шаляпинского вошла в труппу ТАГТОиБ и стала солисткой не только Мариинского, но и казанского театров. Таким образом, в премьере новой версии темпераментная цыганка обладает… пышной белокурой гривой: парик надевать не стали. Перед премьерой абсолютно спокойная Сергеева отрицала всяческое волнение и сказала журналистам, что Гандини — режиссер, который понимает личность человека и дает возможность раскрываться в спектакле, трактовать свою роль каждому артисту:

— Моя коллега (речь об Анастасии Лепешинской из московской «Новой оперы», — прим.ред.) завтра будет петь немного другим образом, но он принимает и ее трактовку.

Перед премьерой абсолютно спокойная Сергеева отрицала всяческое волнение. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Хор здесь фантастический! Великолепный!»

Одной из главных звезд новой «Кармен» стал… хор ТАГТОиБ.

— Хор здесь фантастический! Великолепный! У меня большой опыт работы с хорами по всему миру. Но такой я впервые вижу: они мало того что отлично подготовлены музыкально, но и еще и являются замечательными актерами. Ведь «Кармен» — трудная для хора опера, в которой роли центральных персонажей не могут быть представлены без участия хора, — восторгался Марко Гандини.

И действительно, в множестве сцен хор является своеобразным структурным каркасом, на который накладывается действие основных персонажей. Трудность работы в «Кармен» заключается в том, что хор в сценах не статичен: хористы одеты в разные костюмы, они двигаются, создают мизансцены, каждый играет свою мини-роль. Один сидит, другие танцуют, третьи беседуют между собой, четвертый лежит, пятый «пьет вино» — и все они поют. Так — во всех сценах: и на площади у табачной фабрики, и в горах у костра контрабандистов, и в праздничной Севилье.

Трудность работы в «Кармен» заключается в том, что хор в сценах не статичен: хористы одеты в разные костюмы, они двигаются, создают мизансцены, каждый играет свою мини-роль. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Во время первой постановки «Кармен» в Париже женский хор был не слишком-то доволен своими «новыми обязанностями»: ведь на сцене им приходится не только петь и танцевать, но и «курить», и даже драться. В новой казанской версии все это, разумеется, тоже есть — и артистки хора действительно справляются с этим на ура, изображая и любопытных горожанок, и разбитных работниц табачной фабрики, и степенных дам в мантильях, и цыганок, и влюбленный «фан-клуб» тореадора.

Во время первой постановки «Кармен» в Париже женский хор был не слишком-то доволен своими «новыми обязанностями»: ведь на сцене им приходится не только петь и танцевать, но и «курить», и даже драться. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Пламенная Кармен, идеальная Микаэла и проштрафившийся Эскамильо

Екатерина Сергеева покорила зал: ее жесткая, порывистая, порочная, грубая, но одновременно с этим бесконечно женственная Кармен безоговорочно заставляет себе верить. Она искрится страстью и эмоцией, а в голосе периодически проскальзывают даже не столько певческие, сколько драматические нотки. Ее дуэты с мегаопытным исполнителем роли Дона Хосе — Ахмедом Агади — вызывают и гнев, и раздражение по отношению к поведению героини (ну как можно быть такой эгоистичной!), и восхищение актерским мастерством.

Кармен Екатерины Сергеевой искрится страстью и эмоцией. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Сегодня вечером в роли Кармен казанский зритель увидит Анастасию Лепешинскую, а Дон Хосе явится в исполнении Рагаа Эльдина — египетского тенора с итальянской «пропиской». Перспектива любопытная — возможно, пылкий влюбленный солдат в исполнении 36-летнего тенора будет выглядеть иначе, чем в интерпретации «вечного дона Хосе» Агади, которому скоро исполнится шестьдесят.

Гульнора Гатина будто бы родилась в роли «хорошей девочки» Микаэлы — зал активно реагировал на каждое сколь-нибудь сольное ее появление на сцене. Ария в горах способна была смягчить даже самое каменное сердце — так горестно и испуганно звучало серебряное, колокольчатое сопрано казанской оперной дивы. Сегодня Микаэлу споет еще одна солистка ТАГТОиБ, чей талант тоже вырос на казанской земле — Венера Протасова.

Ария в горах способна была смягчить даже самое каменное сердце — так горестно и испуганно звучало сопрано казанской оперной дивы. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

А вот баритон из Санкт-Петербурга Владимир Целебровский многих не впечатлил. Сцену первого появления Эскамильо в таверне вытянули только, собственно говоря, сама таверна и оркестр ТАГТОиБ. Верхних нот решительно не было слышно. Правда, в последующих своих сценах Эскамильо «исправился», но первое впечатление, как известно, можно оказать лишь единожды. Да и «химии» особенной в сцене с Кармен в Севилье не случилось — возможно, потому, что все пространство сцены залила пылающая харизма Сергеевой.

Баритон из Санкт-Петербурга Владимир Целебровский многих не впечатлил. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Хотя буквально через несколько минут в финальной сцене с Агади такого перекоса не было и партнеры не затмевали друг друга.



Спешите видеть

Сценография, визуальное решение новой версии «Кармен» на казанской сцене — сложные и фантастически красивые. Разнообразие костюмов впечатляет. В кулуарах рассказывали, что Анна Биаджотти со своей командой ходила по казанским магазинам тканей, чтобы выбрать материал для пошива. А несколько шалей, в которых щеголяют цыганки в горах, привезла с собой из Италии.

Несколько шалей, в которых щеголяют цыганки в горах, Анна Биаджотти привезла с собой из Италии. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Вообще, по костюмам создается впечатление, что продемонстрирован абсолютно весь спектр одежды, которую носили испанцы в 30-х годах XIX века — от крестьянского рубища до нарядных синьор, от нарядов цыган до одежды простолюдинов на рынке. Тщательность воспроизведения — удивительная. Кармен появляется последовательно в четырех образах — такое чувство, что они становятся с каждым разом все темнее, все строже, все трагичнее.

Декорации не давят на зрителя, они обрамляют сцену только по бокам во всех действиях спектакля — создают атмосферу испанского города, лихой таверны или горного перевала. В первой сцене городская площадь идет под наклоном, она будто бы спускается с пригорка, расширяясь по направлению к зрителю — получается перспектива и глубина. Интересно созданы декорации таверны — центр сцены занимает огромный стол, на котором и балет танцует, и Кармен Дона Хосе очаровывает. А для эффектного появления Эскамильо создана лестница, по которой тореадор будто бы снисходит к своим поклонникам. И, конечно, впечатляет гигантский крест, визуальная доминанта сцены в последнем, севильском акте. Что хотел сказать Итало Грасси? Намекает на то, что страсти человеческие — и радости, и горести — лишь слабое отражение страстей Христовых?

Максим Платонов/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Отдельного упоминания заслуживает, конечно же, балет — в оперу «Кармен» включены танцевальные номера. Порой в танец включаются и солисты, но видна филигранная работа петербурженки Надежды Калининой, которая ставила хореографическую часть спектакля. Она видит «Кармен» в мягкой, гибкой пластике, в которой, тем не менее, есть и страсть, и пыл, и волнение.

Перед премьерой директор театра Рауфаль Мухаметзянов говорил:

— Спектакль очень коварный. Во-первых, потому что это французская музыка. Исполнять ее надо таким образом, чтобы элемент воздействия был как пружина, и в определенный момент эта пружина распрямилась. Поэтому ты всегда ожидаешь с определенным волнением: премьера может получиться, а может не получиться. Но пока все получалось. И я думаю, что сегодня будет тот элемент восторга от зрителя, которого мы всегда ждем.

Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

У ТАГТОиБ, как всегда, все получилось. Теперь в репертуаре театра новая и в то же время максимально классичная постановка, а Шаляпинский фестиваль открыт на торжественной, страстной и красивой ноте.

