Первая осечка УНИКСа: день, когда Маркус Бингэм перестал улыбаться

ЦСКА прервал победную серию казанцев, выиграв в Москве

Фото: Динар Фатыхов

«Делать выводы рано, это только начало сезона», — напомнил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после поражения от ЦСКА. Команда вновь не смогла пройти своего принципиального соперника, котрому всухую проиграла в прошлом полуфинале. «Реальное время» попыталось разобраться, почему так вышло.

УНИКС не смог забрать ни одну из четвертей

«Это сложный соперник, у которого есть хорошие игроки на каждой позиции», — прокомментировал первое поражение в сезоне разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли. Казанцы не преодолели эффективную защиту армейцев на гостевом паркете. После финальной сирены на табло было 86:75 (22:19, 21:17, 22:20, 21:19). УНИКС не смог забрать ни одну из четвертей, но при этом шел вплотную к хозяевам паркета и несколько раз даже выходил вперед.

Для казанцев игра с ЦСКА всегда некий маркер. Она должна продемонстрировать, насколько эффективно Велимиру Перасовичу удалось выстроить команду. Ориентиром здесь выступает, конечно, ЦСКА, которому УНИКС в прошлом сезоне уступил в полуфинале плей-офф со счетом 4-0. С Маркосом Найтом и ДеВон Акун-Перселлом команда, казалось, достигла своего предела и не смогла оказать достойного сопротивления ни в регулярном чемпионате, ни в финальной серии против действующего чемпиона.

Баскетбол — контактный вид спорта, но когда на площадке встречаются две команды из топ-3, интенсивность борьбы возрастает многократно. Неслучайно обе команды считаются одними из лучших в обороне. Контактная борьба шла не только за мяч, но и на всей площадке. Особенно эффективно армейцы препятствовали проникновению казанцев в свою штрафную, из-за чего Джалену Рейнольдсу и Андрею Лопатину приходилось пробиваться сквозь настоящий «частокол рук». Для Рейнольдса это не в новинку, но в этот раз это требовало гораздо больше сил.

«Игра уже была в руках ЦСКА»

В первой половине матча УНИКС постоянно отставал в счете. Перасовичу даже пришлось на короткое время вывести на площадку всех легионеров одновременно, но эта мера не принесла существенного перелома — Бингэм получил травму, после чего был вынужден отправиться на скамейку запасных для восстановления.

Примечательно, что даже Бингэм, обычно всегда лучезарный и улыбающийся после каждого удачного броска, на этот раз выглядел угрюмым. Ему не удалось стать лидером в этой игре, хотя он и вошел в тройку самых результативных игроков с 14 очками. Однако Бингэм предпринял всего одну попытку трехочкового броска, да и ту неудачно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Они сыграли жестко и не допускали длительных плохих моментов, которые бывали у нас. Особенно я говорю об отрезке, который связывал концовку второй четверти и начало третьей. Было сложно вернуться в игру. Игра уже была в руках ЦСКА, — сетовал после пресс-конференции Перасович. В одном из тайм-аутов он несколько раз говорил парням: «Show your character!», и у казанцев получалось, но ненадолго. Быстрый Мело Тримбл и связка Ливио Жан-Шарль-Антониус Кливленд позволяли армейцам успевать на ногах и изолировать казанцев.

Безусловно, в баскетбол играют высокие люди, но сегодня арена «Мегаспорт» стала местом сражения настоящих гигантов. На площадке доминировали игроки ростом от двух метров, и практически каждый бросок из двухочковой зоны натыкался на плотную оборону.

— Определенно это была лучшая защита, которую мы показывали во всех матчах нынешнего сезона. Ключевым стало начало третьей четверти, когда мы создали отрыв. Обычно УНИКС показывает здесь все, на что способен, и добивается побед в этих стартовых отрезках, — рассказывал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

И хотя в последней четверти отрыв армейцев достигал лишь +5 очков, к последним минутам он удвоился. Особенно из колеи Андрея Лопатина выбил блок-шот от Антониуса Кливленда, который должен был быть реализован в быстром отрыве. Долгое сидение под кольцом Андрея и его непонимающий взгляд, пока Антон Астапкович пытался реализовать два очка, показал, что это — точка невозврата. Победная серия УНИКСа прервана чемпионом прошлого сезона. Армейцы повели 1-0 в этой принципиальной битве.

Следующая игра УНИКСа пройдет на выезде против «Пари НН». Матч начнется 2 ноября в 16:00 мск.

Статистика матча:

ЦСКА — УНИКС — 86:75 (22:19, 21:17, 22:20, 21:19).

Лидеры казанцев: Джален Рейнольдс (17), Маркус Бингэм (14 + 5 подборов), Пэрис Ли (13 + 7 передач), Си Джей Брайс (11).

Лидеры армейцев: Мело Тримбл (25 + 6 передач), Ливио Жан-Шарль (15), Антон Астапкович (12 + 5 подборов + 5 передач).