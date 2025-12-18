В Заинске лесной участок вернули в федеральную собственность

Исполком Заинского муниципального района незаконно оформил и зарегистрировал в кадастре земельный участок

Фото: Инна Серова

Заинская городская прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства, в результате которой было установлено, что в 2016 году исполком Заинского муниципального района незаконно оформил и зарегистрировал в кадастре земельный участок. Часть этого участка относилась к территории лесного фонда.

Площадь участка, являющегося федеральной собственностью, составила 314 тыс. кв. метров. После обнаружения нарушения прокуратура направила в суд исковое заявление о возврате земель в собственность государства. Суд удовлетворил требования надзорного органа.

Ранее в Татарстане суд изъял у местного жителя земельный участок на берегу Камы. Администрация деревни Малая Шильна незаконно передала в частное владение часть земельного участка.

Наталья Жирнова