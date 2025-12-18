СКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в Санкт-Петербурге
Казанская команда первой открыла счет в матче, но все равно проиграла
«Ак Барс» проиграл в Санкт-Петербурге СКА со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы забили первыми, но затем пропустили трижды.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Хмелевский и Митчелл Миллер. У СКА голы в активе Марата Хайруллина, Матвея Полякова и Сергея Плотникова.
Ранее команды встречались в Казани, и та игра также завершилась в пользу хозяев льда — 5:2.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 20 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 14:30 по московскому времени. Команда Анвара Гатиятулина остается на втором месте в Восточной конференции с 50 очками в 38 играх. СКА набрал 43 балла и идет шестым на Западе.
СКА — «Ак Барс» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы:
0:1 — Хмелевский (Лямкин, Терехов, 15:50);
1:1 — Хайруллин (Зыков, Голдобин, 23:39, 5х4);
2:1 — Поляков (44:11);
3:1 — Плотников (Савиков, Хайруллин, 52:27, 5х4);
3:2 — Миллер (Семенов, Лямкин, 57:46, 5х4).
