«Автодор» предупредил жителей Татарстана об ухудшении погоды

Прогнозируется снег до 5–8 см при температуре от –2 до 0 градусов

Фото: Динар Фатыхов

«Автодор» предупредил жителей Татарстана об ухудшении погодных условий. В частности, на М-12 «Восток» ожидается снег до 5—8 см.

— На М-12 «Восток» в Татарстане, Башкирии, Пермском крае и Свердловской области прогнозируется снег до 5—8 см при температуре от –2 до 0 градусов. После этого ожидается резкое похолодание до –16 градусов, — говорится в сообщении госкомпании.

В «Автодоре» также призвали водителей при движении по трассе снизить скорость и увеличить дистанцию, а также не совершать резких маневров во избежание ДТП.

Ранее сообщалось, что к выходным в Татарстан придет теплая погода с оттепелью. Сегодня, 18 декабря, днем потеплеет до +2, местами пройдет небольшой снег, днем — мокрый снег.

Никита Егоров