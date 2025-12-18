Исполком Лаишевского района приобретет «семейный внедорожник» почти за 4 млн рублей
10 декабря Минпромторг России выдал на это разрешение
Исполком Лаишевского района приобретет «семейный внедорожник» HAVAL почти за 4 млн рублей. Такие данные появились из документов на официальном сайте государственных закупок.
Разрешение на «закупку происходящего из иностранного государства товара‚ являющегося промышленной продукцией», Минпромторг России выдал 10 декабря. Известно, что автомобиль приобретается «для обеспечения муниципальных нужд».
Согласно документам, начальная цена закупки оценивается в 3,9 млрд рублей.
