Исполком Лаишевского района приобретет «семейный внедорожник» почти за 4 млн рублей

18:47, 18.12.2025

10 декабря Минпромторг России выдал на это разрешение

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исполком Лаишевского района приобретет «семейный внедорожник» HAVAL почти за 4 млн рублей. Такие данные появились из документов на официальном сайте государственных закупок.

Разрешение на «закупку происходящего из иностранного государства товара‚ являющегося промышленной продукцией», Минпромторг России выдал 10 декабря. Известно, что автомобиль приобретается «для обеспечения муниципальных нужд».

Согласно документам, начальная цена закупки оценивается в 3,9 млрд рублей.

Напомним, что Госсовет Татарстана потратит почти 3 млн рублей на организацию официальных мероприятий. Эти данные также появились на сайте госзакупок.

Наталья Жирнова

