Дублер Оренбургского тракта обойдет жилые районы — официальный проект

Согласно документу, дублер пройдет по незастроенной территории, не задевая поселки Столбище, Усады, Мирный, а также новые жилые районы

Фото: Динар Фатыхов

Директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев сообщил, что разработанный институтом проект дублера Оренбургского тракта не предполагает сноса жилых домов.

По словам Григорьева, на начальном этапе прорабатывались три варианта прохождения трассы. В итоге был выбран вариант, предусматривающий строительство магистрали вдали от плотной жилой застройки. Согласно проекту, дублер пройдет по незастроенной территории, минуя поселки Столбище, Усады, Мирный, а также новые жилые районы.

Ранее Минэкономразвития России признало часть проекта дублера в Казани эффективной. Известно, что по нему экономия времени движения составит примерно 2,6 минуты на километр пути против средней экономии в 0,9 минуты.



Наталья Жирнова