В Татарстане наградили лучших студентов и аспирантов специальными стипендиями

Указ о назначении госвыплат подписал Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных госстипендий для учащихся образовательных организаций региона. Стипендии будут выплачиваться в 2025/2026 учебном году за отличную успеваемость и достижения в научно-практической деятельности по итогам предыдущего учебного года.

На получение стипендий претендуют 90 талантливых учащихся из различных образовательных учреждений республики. Среди них — 22 аспиранта и адъюнкта высших учебных заведений, 48 студентов и курсантов вузов, а также 20 учащихся профессиональных образовательных организаций. Стипендиаты представляют ведущие учебные заведения Татарстана: КФУ, КНИТУ-КАИ, КГЭУ, КГАСУ, медицинский университет, консерваторию, а также различные колледжи и техникумы. Все образовательные организации имеют государственную аккредитацию.

Сообщается, что решение о назначении стипендий принято с целью поддержки талантливой молодежи и стимулирования научно-исследовательской деятельности в регионе.

Наталья Жирнова