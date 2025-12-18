Б/у машины в России подорожают в 2026 году, а продажи останутся на прошлогоднем уровне

Причиной для роста цен станет повышение утильсбора

Фото: Максим Платонов

Продажи б/у машин в 2026 году останутся на уровне 2025-го. Однако эксперты отрасли также допустили, что объем продаж может и увеличиться на 5%, пишет «Коммерсантъ».

По мнению аналитиков, на объем продаж сильно влияет высокая ключевая ставка Центробанка и текущие цены на машины.

— Мы не ожидаем роста продаж. Все же потребительская активность снижена, в том числе из-за высокой ключевой ставки и ужесточения кредитных условий,— отметили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

При этом руководитель отдела автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Карев допустил, что в 2026 году объем продаж б/у машин может увеличиться на 3—5%. Похожего прогноза придерживается и директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов. Он предполагает, что в следующем году в России продадут 6,5 млн подержанных автомобилей. Это примерно на 4% больше, чем продали в 2025 году.

Однако эксперты отрасли также предупредили, что в начале 2026 года средняя стоимость машин с пробегом вырастет на 3—4%. Причиной для роста цен станет повышение утильсбора.

Ранее сообщалось, что самозанятые таксисты смогут продолжать работать на иномарках еще семь лет. Эта мера позволит владельцам старых автомобилей постепенно перейти на автомобили отечественного производства. Квота установлена на уровне 25% от общего числа зарегистрированных легковых такси в каждом регионе на начало календарного года.

Никита Егоров