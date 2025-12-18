В Татарстане 22—23 декабря изменится расписание четырех пригородных поездов

Как сообщает мэрия, это связано с техническими причинами

Фото: Артем Дергунов

По техническим причинам 22—23 декабря 2025 года будет скорректировано движение нескольких пригородных поездов в Татарстане.

22 декабря поезд №6306 Свияжск — Казань до станции Юдино пойдет по обычному расписанию, а далее — по измененному. В Казань он прибудет в 10:10, что на 13 минут позже привычного времени. В тот же день поезд №6437 Арск — Казань до станции Ометьево будет следовать по действующему расписанию, а затем — по скорректированному. В столицу республики он прибудет в 17:57, то есть на 5 минут раньше обычного.

Также 22 декабря отправится по измененному графику поезд №6709 Аэропорт — Казань. Он покинет станцию Аэропорт в 17:22 (на 3 минуты раньше графика) и прибудет в Казань в 17:51, что также на 3 минуты опережает обычное время прибытия.

23 декабря изменения коснутся поезда №6360 Канаш — Казань. Он отправится со станции Канаш в 17:10 (на 20 минут раньше графика), а в Казань прибудет в 19:57 — на 23 минуты раньше обычного времени.



Наталья Жирнова