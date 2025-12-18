АвтоВАЗ поставил первую партию автомобилей «Лада» в Дубай

В 2026 году в ОАЭ планируют запустить полноценное производство автомобилей российской марки

Фото: Дарья Пинегина

АвтоВАЗ поставил на рынок Объединенных Арабских Эмиратов первую партию автомобилей «Лада». Об этом пишет «Российская газета». Ранее сообщалось, что в ОАЭ запустили сайт.

Как подчеркнули в пресс-службе отечественного автопроизводителя, первую партию автомобилей разместили в концептуальном шоуруме на одной из самых оживленных магистралей Дубая — шоссе Шейха Заеда. На данный момент центр приводят в соответствие стандартам российского бренда.

— Дубай является для нас перспективным направлением. Это не только центр притяжения международных партнеров, но и демонстрационная площадка бренда «Лада» для стран Ближнего Востока, а также потенциальная площадка для реэкспорта на другие рынки, — сообщили в АвтоВАЗе.

Планируется, что в 2026 году в ОАЭ запустят полноценное производство автомобилей российской марки.

Никита Егоров