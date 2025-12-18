Информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным» попал в «белый список»
Помимо этого, в перечень внесли большое количество СМИ и медиа
Перечень российских интернет‑ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, расширили. В обновленный список вошли десятки новых сайтов и сервисов.
Среди них:
- государственные ресурсы — сайт Совета Федерации, МВД, МЧС, «Итоги года с Владимиром Путиным», «Объясняем.рф»;
- компании — «Аэрофлот», «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», «Мотив», Московская биржа, HeadHunter;
- сервисы — «Ситидрайв», «Вкусно — и точка», «Деловые линии»;
- торговые сети — «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»;
- СМИ и медиа — приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», Первый канал, НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», Пятый канал, «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир».
Список формируется по предложениям властей и согласованию с ведомствами безопасности. В него уже входят сайты президента и правительства, маркетплейсы (Ozon, Wildberries), сервисы такси («Яндекс», «Максим»), онлайн‑кинотеатры («Винк», «Кинопоиск», «Кион», Okko), а также региональные сервисы в сферах здравоохранения, образования, госуслуг и транспорта. Известно, что работа по актуализации перечня продолжается.
Напомним, что Минцифры России планирует отслеживать мобильные устройства по IMEI-номеру.
