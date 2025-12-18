Госдума отменила обязательные декларации о доходах для чиновников

Сообщается, что это позволит оперативнее реагировать на коррупционные правонарушения — вплоть до возбуждения уголовных дел

Фото: Михаил Захаров

Госдума окончательно приняла закон о противодействии коррупции. Одновременно одобрены соответствующие изменения в Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ».

Ключевое нововведение — переход на непрерывный мониторинг финансов и имущества чиновников и их близких. Контроль будет вестись в режиме реального времени через госсистему «Посейдон». Сервис обеспечит оперативный обмен данными с ФНС, Росфинмониторингом, Росреестром, Росимуществом, Банком России и другими ведомствами.

Также теперь ежегодная подача деклараций о доходах и имуществе отменяется. Однако сохранятся требования о предоставлении сведений при поступлении на службу, назначении на должность, переводе или включении в кадровый резерв.

Кроме того, чиновники обязаны будут отчитываться при возникновении особых обстоятельств: например, при покупке имущества, стоимость которого превышает трехлетний совокупный доход семьи госслужащего.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что новая система даст возможность постоянно отслеживать изменения финансового и имущественного положения подконтрольных лиц. Это позволит оперативнее реагировать на коррупционные правонарушения — вплоть до возбуждения уголовных дел. Вступить в силу новые нормы должны с 1 января 2026 года.

Наталья Жирнова