Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Муравьева, Дикиджи выступят на Гран-при России в Казани

Стал известен предварительный список участников казанского этапа Гран-при России по фигурному катанию

Фото: Динар Фатыхов

Федерация фигурного катания России (ФФКР) обнародовала список фигуристов, заявленных на этап Гран-при России в Казани. Соревнования по фигурному катанию в столице Татарстана пройдут 8—9 ноября.

В парном катании за победу поборются две главные пары страны Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Также в списке значится дуэт Вероники Меренковой и Даниля Галимова.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В одиночном катании у женщин борьба развернется между Софьей Муравьевой, Вероникой Яметовой, Дарьей Садковой и Анной Фроловой. В заявке значится казанская фигуристка Дина Хуснутдинова, которая постарается побороться за медали.

У мужчин в одиночном катании наибольший интерес вызывает выступление чемпиона России Владислава Дикиджи. Его главными соперниками должны стать Глеб Лутфуллин и Макар Игнатов, супруг фигуристки Александры Трусовой.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Фигуристы в Казани выступят в рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию 7 и 8 ноября во Дворце спорта. Второй этап пройдет на этой неделе в Красноярске. Ранее соревнования прошли в Магнитогорске, где среди женщин победу одержала Аделия Петросян.

Зульфат Шафигуллин