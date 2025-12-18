Новости экономики

Доллар второй день держится на отметке выше 80 рублей

19:23, 18.12.2025

Центробанк опубликовал курс валют на пятницу, 19 декабря

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал курс валют на пятницу, 19 декабря. Доллар второй день держится на отметке выше 80 рублей, но российская валюта укрепила свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,35 рубля, юань опустился на 0,04 рубля, а евро подорожал на 0,10 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,03 рубля;
  • евро — 94,25 рубля;
  • юань — 11,33 рубля.
Наталья Жирнова

