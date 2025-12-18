Опрос показал резкое снижение поддержки Трампа среди американцев — до 41%

По данным опроса Emerson College Polling, опубликованного в четверг, только 41% американцев положительно оценивают деятельность президента США Дональда Трампа. Это на 8% пунктов меньше показателя начала года, когда рейтинг одобрения составлял 49%.

Исследование также затронуло тему предстоящих промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись сейчас, 44% респондентов проголосовали бы за кандидата от Демократической партии, 42% — за представителя Республиканской партии. Оставшаяся часть опрошенных пока не определилась с выбором.

Среди главных проблем, волнующих американцев, лидирует экономическая ситуация в стране. Следом идут вопросы, связанные с состоянием демократии, системы здравоохранения и иммиграционной политикой.



Наталья Жирнова