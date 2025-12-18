Синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни от погоды в Татарстане

Фото: Артем Дергунов

В последние сутки погода в регионе формировалась под влиянием атлантического циклона, центр которого располагался над Архангельском, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

19 декабря через республику пройдет теплый атмосферный фронт этого циклона. Ожидается снег и мокрый снег, причем ночью в северных и восточных районах возможен сильный снег. Видимость может снизиться до 1 000 метров и менее. В отдельных районах ночью прогнозируются порывы ветра до 16 м/с и гололед. Температура воздуха ночью составит от 0 до -3 градусов, днем потеплеет до -1… +2.

Сообщается, что 20 декабря погода изменится под воздействием тыловой части циклона и гребня повышенного атмосферного давления. Северные воздушные потоки и рост давления приведут к прояснениям и заметному похолоданию. Ночью температура опустится до минус 7… 12 градусов, на западе республики — до минус 1… 6, а в восточных районах — до минус 13… 18. Днем ожидается от 1 до 6 мороза, в восточных районах — от 8 до 13. Местами пройдут небольшой снег и мокрый снег, возможен туман.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

21 декабря Татарстан окажется в зоне теплого фронта очередного атлантического циклона. Ночью в западных районах, а днем на всей территории республики ожидаются снег и мокрый снег. Также прогнозируются гололедные отложения, метель и порывы ветра до 17 м/с. Ночью температура составит от 4 до 9 градусов мороза, на востоке — от 13 до 18, днем потеплеет до 0… 5.

В условиях неустойчивой погоды и перепадов температур на дорогах будет наблюдаться гололедица, местами — сильная. 22 декабря, по предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, синоптическая ситуация существенно не изменится: сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом. 23 декабря через республику пройдет холодный атмосферный фронт, после чего на погоду начнет влиять арктический антициклон. Это приведет к понижению температуры.

Наталья Жирнова