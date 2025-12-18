В Татарстане подписали соглашение о сотрудничестве православия, ислама и медицины

Особое внимание в соглашении уделяется организации психологической помощи, в том числе участникам специальной военной операции

Фото: Максим Платонов

В Госсовете Татарстана состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минздравом региона, Татарстанской митрополией Русской православной церкви и Духовным управлением мусульман Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере охраны здоровья населения и сохранения духовно-нравственных ценностей. Особое внимание в соглашении уделяется организации психологической помощи, в том числе участникам специальной военной операции.

Среди ключевых пунктов соглашения — регулирование вопросов медицинского вскрытия умерших от естественных причин, организация молельных комнат в медицинских учреждениях и развитие добровольческого движения в сфере здравоохранения.

По словам представителей Минздрава, соглашение поможет разрешить многие спорные ситуации между медицинскими работниками и родственниками пациентов. Документ также предусматривает создание специальной комиссии для регулярного обсуждения возникающих вопросов. Подписание соглашения стало логическим продолжением подобных договоренностей 2008 и 2022 годов.



Наталья Жирнова