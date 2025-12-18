Новости экономики

Цена на золото вновь установила исторический рекорд — $4,4 тысячи

20:57, 18.12.2025

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 20 октября текущего года и составлял $4398 за унцию

Фото: Реальное время

На торгах Нью-Йоркской товарной биржи COMEX 18 декабря была зафиксирована рекордная стоимость золота. Февральские фьючерсы на драгоценный металл впервые в истории преодолели отметку в $4400 долларов за унцию.

По данным торгов на 19:19 по мск, цена на золото выросла на 0,79% и достигла $4408,6 за унцию. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 20 октября текущего года и составлял $4398 за унцию.

На текущий момент стоимость золота скорректировалась до $4320 за унцию после первоначального роста на 0,6%.

Наталья Жирнова

