Эксперты: снижение ключевой ставки ЦБ 19 декабря не повлияет на рынок жилья и авторынок

Согласно прогнозам, регулятор снизит ключевую ставку до 16%

Фото: Дарья Пинегина

«Сдвиг будет чисто символическим»

На заседании совета директоров, которое пройдет 19 декабря, регулятор может снизить ставку с 16,5% до 16%. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



— Я думаю, что даже если Центробанк снизит ключевую ставку, то ненамного: на 0,5%. Данный сдвиг будет чисто символическим и мало что поменяет в экономике. В то же время такое снижение создаст эффект ожидания. Тем самым ЦБ покажет, что будет держать курс на дальнейшее снижение ключевой ставки и нормализацию цены кредитования, — сказал экономист.

Он подчеркнул, что ситуация с инфляцией в России остается непростой. Российские власти продолжают пресекать рост цен в супермаркетах страны: усиливают контроль в данном вопросе и проводят специальные проверки.

— Все перечисленные причины регулятор использует как аргумент для того, чтобы не снижать ставку резко, — резюмировал эксперт.

«Спрос на автомобили в ближайшие два-три месяца продолжит снижаться, независимо от размера ключевой ставки»

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев сообщал, что, пока ключевая ставка ЦБ не опустится до 10—11%, роста спроса на республиканском рынке недвижимости ждать не стоит.

— Со спросом у нас все плохо уже на протяжении последних двух лет. Однако в ноябре и декабре 2025 года он немного подрос. Положительная динамика роста спроса связана с ужесточением условий по семейной ипотеке в следующем году, — добавил Савельев.

Никак не повлияет такая динамика снижения «ключа» и на рынок автомобилей, сообщил «Реальному времени» автоэксперт, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

— Спрос зависит от многих факторов. За последние три месяца спрос вытянули вперед за счет повышения утильсбора: люди старались взять машину как можно быстрее. Что бы сейчас Центральный банк ни делал, куда бы он ни двигал ставку, но спрос на автомобили в ближайшие два-три месяца продолжит снижаться, независимо от размера ключевой ставки, будь она 18% или 14—15%, — сказал автоэксперт.

Он также подчеркнул, что кредиты на покупку нового автомобиля сейчас субсидируются автопроизводителями.

— Там ставка доходит до 11—12%. После решения ЦБ они просто оставят ту же самую ставку, — резюмировал Целиков.

Никита Егоров