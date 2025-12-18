Эксперты: снижение ключевой ставки ЦБ 19 декабря не повлияет на рынок жилья и авторынок
Согласно прогнозам, регулятор снизит ключевую ставку до 16%
«Сдвиг будет чисто символическим»
На заседании совета директоров, которое пройдет 19 декабря, регулятор может снизить ставку с 16,5% до 16%. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Он подчеркнул, что ситуация с инфляцией в России остается непростой. Российские власти продолжают пресекать рост цен в супермаркетах страны: усиливают контроль в данном вопросе и проводят специальные проверки.
— Все перечисленные причины регулятор использует как аргумент для того, чтобы не снижать ставку резко, — резюмировал эксперт.
«Спрос на автомобили в ближайшие два-три месяца продолжит снижаться, независимо от размера ключевой ставки»
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев сообщал, что, пока ключевая ставка ЦБ не опустится до 10—11%, роста спроса на республиканском рынке недвижимости ждать не стоит.
— Со спросом у нас все плохо уже на протяжении последних двух лет. Однако в ноябре и декабре 2025 года он немного подрос. Положительная динамика роста спроса связана с ужесточением условий по семейной ипотеке в следующем году, — добавил Савельев.
Никак не повлияет такая динамика снижения «ключа» и на рынок автомобилей, сообщил «Реальному времени» автоэксперт, директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Он также подчеркнул, что кредиты на покупку нового автомобиля сейчас субсидируются автопроизводителями.
— Там ставка доходит до 11—12%. После решения ЦБ они просто оставят ту же самую ставку, — резюмировал Целиков.
