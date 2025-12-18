Новости общества

Лукашенко заявил, что комплекс «Орешник» «заступает на боевое дежурство» в Белоруссии

18:07, 18.12.2025

Об этом сообщило Минобороны страны

Фото: взято из телеграм-канала "Пул Первого"

Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» «заступает на боевое дежурство». Об этом сообщило Минобороны страны.

— «Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство, — приводит слова президента министерство.

Ранее уже сообщалось, что комплекс появится в Белоруссии в декабре. Тогда Александр Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в стране не является актом агрессии.

