Лукашенко заявил, что комплекс «Орешник» «заступает на боевое дежурство» в Белоруссии
Об этом сообщило Минобороны страны
Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» «заступает на боевое дежурство». Об этом сообщило Минобороны страны.
— «Орешник» в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство, — приводит слова президента министерство.
Ранее уже сообщалось, что комплекс появится в Белоруссии в декабре. Тогда Александр Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в стране не является актом агрессии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».